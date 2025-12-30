

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan özel izinle torbacılara baskın yaptı. Şafak vakti özel harekat desteğiyle yapılan baskınlarda 30 kilogram metamfetamin, 3 kilogram sentetik kannabinoid, 2 kilogram kokain, 9 bin adet ecstasy, 3 bin adet sentetik ecza ve 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.



Operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 34 şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" ile "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak ve Bulundurmak" suçlarından haklarında arama kararı bulunan 23 şüpheli de yakalanarak adli işlemler başlatıldı.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin yılın her döneminde kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, vatandaşlardan şüpheli durumları güvenlik birimlerine bildirmelerini istedi.