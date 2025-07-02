Başkan Bozbey, “Bursamıza geçmiş olsun! Kentimizde Gemlik merkezli meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar Acil Koordinasyon Merkezimize (AKOM) iletilen olumsuz bir durum olmaması en büyük tesellimiz." dedi.

Bursa Valiliği ise yaptığı paylaşımda, "İlimizde saat 13.57'de merkez üssü Gemlik olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, an itibarıyla herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Bursa Gemlik’te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." şeklinde ifadeler kullandı.