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Olay, Atakum ilçesi Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi ile İstiklal Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.E. (23), U.Ö.S.’yi (25) aracına bindirdikten sonra araç içerisinde bıçakla yaraladı. Saltı, sağ omzundan bıçaklanan U.Ö.S., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, E.E., polis tarafından yakalandı. Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmanın ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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