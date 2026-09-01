İEÜ Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Duygu Geçkin, Chroma Naturals’ın temel çıkış noktasının gıda atıklarını yeniden değerlendirmek olduğunu belirtti. Sebze atıklarının önemli bir kısmının kullanılmadan çöpe gittiğini vurgulayan Geçkin, bu atıklardan ruj ve allık gibi renklendirici kozmetik ürünlerinin yanı sıra dermokozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin üretiminde de yararlanabilmek hedefiyle yola çıktığını aktardı.

"Çok iyi bir alternatif olacak"

Geçkin, "Kozmetikte kullanılan petrol bazlı ve hayvansal renklendiricilere alternatif geliştirmek istedim. Gıda yan ürünlerinden doğal pigmentler elde etmek için TÜBİTAK desteğiyle bu alanda geniş kapsamlı çalışmalar yürüttüm. Örneğin, mor lahanayı kullanarak tamamen doğal bir allık üretmek için çalıştım ve önemli ilerleme kaydettim. Ardından Chroma Naturals’ı kurdum. Creative Business Cup’ta dünya ikincisi olmak, çalışmalarımın uluslararası alanda da karşılık bulduğunu görmek açısından çok değerliydi. Bundan sonraki hedefim, geliştirdiğim ürünlerin daha geniş ölçekte kullanılmasını sağlamak, iş birliklerimizi artırmak ve Chroma Naturals’ı uluslararası pazarda güçlü bir marka haline getirmek" dedi.

"Yenilikçi fikirleri desteklemeyi sürdüreceğiz"

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İEÜ+KREA) Müdürü Dr. Gözde Çeviker ise Danimarka’da büyük gurur yaşadıklarını ifade ederek, "Duygu Hocamız, Create in İzmir projesi kapsamında İzmir Kalkınma Ajansı iş birliğiyle gerçekleştirilen Creative Business Cup Türkiye 2026’yı kazanarak Danimarka’ya gitmeye hak kazanmıştı. Fikrine, yaptığı çalışmalara ve projenin sahip olduğu potansiyele başından beri çok güveniyorduk. Danimarka’daki dünya finalinde de iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorduk. Ne mutlu bize ki öyle de oldu. 30’dan fazla ülkeden girişimcinin yer aldığı böylesine önemli bir organizasyondan dünya ikinciliğiyle dönmek hepimiz için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı oldu. Duygu Hocamızın başarısı, doğru bir fikrin iyi bir çalışma ve kararlılıkla uluslararası ölçekte ne kadar güçlü bir karşılık bulabileceğini de gösterdi. İEÜ+KREA olarak üniversitemizden çıkan fikirlerin gelişmesini, iş dünyasıyla buluşmasını ve dünya çapında ses getirmesini desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.