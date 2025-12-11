

Olay, saat 06.00 sıralarında Ulubatlı Hasan Bulvarı üzerinde Merinos Kültür Parkı girişinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet Murat Ö.'ye, 16 AIA 707 plakalı otomobilin sağ ön kısmı çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön camı kırılırken, Mehmet Ö. ileri savrularak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet Murat Ö., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.