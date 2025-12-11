Gram altın, 09.19 itibarıyla 5773,87 TL alış, 5848,09 TL satış seviyesinde işlem gördü. 22 ayar bilezik altın ise 5279,21 TL alış ve 5519,68 TL satış fiyatıyla ekranlara yansıdı. 14 ayar altın için alış 3189,98 TL, satış 4290,31 TL olarak belirtildi.

Çeyrek altın fiyatlarında da düşüş izlendi. Çeyrek altın alışta 9431 TL, satışta 9527 TL düzeyinde gerçekleşti. Eski çeyrek altın ise 9286 TL alış, 9393 TL satış fiyatıyla kaydedildi. Yarım altın, sabah saatlerinde 18908 TL alış ve 19049 TL satış seviyesinde işlem gördü. Tam altın ise 37578 TL alış, 37952 TL satış olarak listelendi.