Yapılan operasyonda çok sayıda metruk bina didik didik aranırken, kentin farklı noktalarında ise 'Huzur' denetimi gece boyunca aralıksız sürdü.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'ne bağlı Yunus Timleri kışın gelmesiyle beraber İvazpaşa, Alacahırka ve Pınarbaşı gibi şehrin çeşitli mahallerinde bulunan metruk binalara "şok" baskınlar düzenledi.

Yapılan operasyonda metruk binalar didik didik arandı. Suça ve suçluya göz açtırmayan Motosikletli Polis Timleri, farklı noktalarda ise kentin huzur ve güveni için uygulama yaparak adeta kuş uçurtmadı.

Öte yandan, kentin huzur ve güveni için uygulamaların aralıksız süreceği ifade edildi.