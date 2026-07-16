Kaza, Hamidiye Mahallesi Yeşil Barış Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail A. (41) idaresindeki 16 BIG 727 plakalı otomobil ile Berat S. (17) yönetimindeki 16 BK 967 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan genç sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ