Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gerçekleşen olayda, narkotik polisi şüpheli iki şahsın ikametine operasyon düzenledi. Narkotik ekiplerinin takibi sonucunda Başaran Mahallesi'nde bulunan evde gerçekleşen baskın sırasında, polis memurları zanlıları etkisiz hale getirip kelepçeledi ve ardından gözaltına alındı. Baskın anı, mahalle sakinlerinin balkonlarından izlediği operasyon sırasında gelen alkışlarla birlikte kameralara yansıdı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha vurgulayarak, operasyonların kesintisiz bir şekilde devam edeceğini ifade etti. Mahalle sakinlerinin de polis ekiplerine destek verdiği bu anlamlı operasyon, uyuşturucuyla mücadelede toplumun birlik ve dayanışmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.