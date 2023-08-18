Bursa'nın merkezi Nilüfer ilçesinin Ertuğrul Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, park halindeki bir araç hırsızların hedefi oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, hırsızın adım adım hareketlerini gözler önüne serdi.
Hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıs, Ertuğrul Mahallesi'nde dolaşırken gözüne kestirdiği otomobilin cam tavanına odaklandı. Karanlık sokaklarda gizlice yaklaşan hırsız, aracın üzerine tırmandı ve cam tavanı açmaya çalıştı. Azimli çabalar sonucunda cam tavanı açmayı başaran hırsız, aracın içine girdi.
Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüler, hırsızın araca girdiği anları adeta saniye saniye gözler önüne serdi. Sakince içeri giren hırsız, araç içerisinde bulunan çeşitli malzemeleri toplamaya başladı. Değerli eşyaları çantalarına dolduran hırsız, hızla olay yerinden uzaklaştı.