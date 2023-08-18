Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir operasyonla uyuşturucu madde ticaretine darbe vuruldu. Teknik izleme sonucunda belirlenen 188 kişinin bulunduğu adreslere yapılan baskında, toplamda 28 kilo 800 gram metamfetamin, 22 kilogram sentetik bonzai, 15 kilogram skunk ve 2 kilo 550 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca, operasyon kapsamında 4 adet tabanca da bulundu. Şüpheli şahıslar operasyon sırasında gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde uyuşturucu ticaretine yönelik başarılı bir operasyon düzenledi. Polis ekipleri, teknik takip sonucunda belirlenen 188 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlar neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen 188 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üstlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan detaylı aramalarda, 22 kilogram sentetik bonzai, 15 kilogram skunk, 2 kilo 550 gram esrar ve 4 adet tabanca ele geçirildi. Bu durum, uyuşturucu ticaretiyle mücadelede elde edilen önemli bir başarı olarak değerlendirildi.