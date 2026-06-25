Açıklamada, özellikle sanayi şehirlerinde kalifiye eleman ihtiyacının her geçen gün arttığına dikkat çekilerek, uzun süreli zorunlu eğitimin gençlerin erken yaşta iş becerisi kazanmasının önünde engel oluşturduğu belirtildi. Mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve meslek liselerinin ortaokul bölümlerinin yeniden açılması gerektiği vurgulandı.

Dernek ayrıca, mevcut sistemin farklı yeteneklere sahip öğrencileri aynı akademik kalıba soktuğunu, bunun hem bireysel gelişimi hem de ülkenin nitelikli iş gücü ihtiyacını olumsuz etkilediğini savundu. Eğitimde başarının sürenin uzatılmasıyla değil, öğrencilerin ilgi ve kabiliyetlerine uygun seçenekler sunulmasıyla mümkün olacağı ifade edildi.

Yedi Hilal Derneği, açıklamasında zorunlu eğitimin son dört yılını oluşturan lise eğitiminin isteğe bağlı hale getirilmesini, zorunlu eğitim süresinin yeniden düzenlenmesini ve mesleki eğitimin önündeki engellerin kaldırılmasını talep ederek yetkilileri konuyu yeniden değerlendirmeye davet etti.