Bir dönem cep telefonu pazarına damga vuran Nokia, bugün yapay zeka ve bulut bilişim altyapısında kritik bir oyuncu olma yolunda ilerliyor. Son bir yılda yapay zeka veri merkezleri için büyük önem taşıyan optik ağ teknolojilerinde güç kazanan şirketin, analistlere göre yeni büyüme potansiyeli piyasaya henüz tam olarak yansımış değil.

Şubat 2025’te optik ağ teknolojileri ve telekomünikasyon ekipmanları alanında faaliyet gösteren Infinera’yı satın alan Nokia, yapay zeka altyapısındaki konumunu güçlendirerek sessiz ama dikkat çeken bir büyüme sürecine girdi.

Nokia hisseleri yüzde 175 yükseldi

Yapay zeka veri merkezlerinden gelen yüksek hızlı veri iletim talebinin artmasıyla son bir yılda Nokia hisseleri yaklaşık yüzde 175 yükselirken şirket, optik ağ teknolojilerinde de önemli bir oyuncu haline geldi.

Yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan gelişmiş dijital işlemciler ile optik ağ teknolojilerine yönelik talep hızla artarken, analistler bu durumun uzun vadede milyarlarca dolarlık bir pazar oluşturacağını belirtiyor.

Net satış gelirleri yıllık bazda yüzde 49 arttı

Bu dönüşümün ilk etkileri Nokia'nın gelirlerine de yansırken, şirketin yapay zeka ve bulut müşterilerinden elde edilen net satış gelirleri yıllık bazda yüzde 49 arttı. Optik ağlar segmentindeki büyüme ise yüzde 20 olarak gerçekleşti.

Nokia CEO'su Justin Hotard da mevcut talebi karşılamak için optik ve IP ağları alanındaki büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize ettiklerini açıkladı.

Küresel veri merkezi yatırımlarındaki güçlü büyüme Nokia hisselerindeki yükselişi desteklemeye devam ederken Motley Fool verilerine göre büyük ölçekli veri merkezi işletmecileri, sermaye harcamalarını en az yüzde 45 artırarak yatırımlarını 600 milyar doların üzerine çıkarmayı planlıyor.

Bu yatırımların önemli bölümünün yapay zeka altyapısı ve yeni nesil veri merkezlerine yönelmesi beklenirken, Nokia da bu büyümeden pay almayı hedefliyor.

Hedef pazarda yüzde 27 büyüme beklentisi

Şirket, yapay zeka ve bulut bilişim alanındaki hedef pazarının 2028 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 27 büyümesini bekliyor. Nokia, bu pazarda Ciena, Arista Networks ve Cisco Systems gibi güçlü rakiplerle mücadele ediyor.

Öte yandan bazı yatırımcılar Nokia'nın Infinera satın alımı ile telekom şirketi kimliğinden çıkarak yüksek marjlı optik çip ve yapay zeka tedarikçisine dönüşümünün henüz tam olarak değerlemelere yansımadığını belirtiyor.

Piyasa beklentileri, Nokia'nın kârının 2028'e kadar 2025 seviyelerine göre iki katına çıkabileceğine işaret ederken, şirket hisseleri 35 seviyesindeki ileriye dönük fiyat/kazanç oranıyla işlem görüyor.