İHH İnegöl Başkanı Turgay Demir, düzenleyecekleri kampanya ile hedeflerinin 5 bin kişinin yeniden ışığa kavuşmasına vesile olmak olduğunu söyledi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İHH İnegöl Başkanı Turgay Demir, özellikle Afrika, Asya ve savaşlardan etkilenen birçok bölgede insanların tedavi edilebilir göz hastalıkları nedeniyle yıllarca karanlıkta yaşam mücadelesi verdiğini ifade etti.

Kataraktın günümüzde basit bir cerrahi müdahale ile tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu belirten Demir, maddi imkânsızlıklar nedeniyle milyonlarca insanın bu tedaviye ulaşamadığını söyledi.

“BİR AMELİYAT BİR HAYATI DEĞİŞTİRİYOR”

Demir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün ülkemizde oldukça rutin ve kısa sürede gerçekleştirilebilen katarakt ameliyatı, dünyanın birçok mazlum coğrafyasında yaşayan insanlar için ulaşılması çok zor bir sağlık hizmeti haline geliyor. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle insanlar yıllarca görmeden yaşamak zorunda kalıyor. Görme yetisini kaybeden bir anne çocuklarına bakamıyor, bir baba çalışamıyor, yaşlılar ise tamamen başkalarına bağımlı hale geliyor. Oysa yapılacak basit bir ameliyatla bu insanların hayatı tamamen değişebiliyor."

Kataraktın bazı ülkelerde körlüğün en önemli nedenlerinden biri olduğuna dikkat çeken Demir, tedavi edilmeyen hastalığın insanların eğitim, çalışma ve sosyal yaşamlarını doğrudan etkilediğini belirtti.

“HEDEFİMİZ 5 BİN KARDEŞİMİZİN GÖZLERİNİ AÇMAK”

İHH İnegöl olarak önümüzdeki günlerde kapsamlı bir yardım kampanyası başlatacaklarını duyuran Demir, kampanyanın hedefinin 5 bin kişinin yeniden görmesine vesile olmak olduğunu söyledi.

Demir, "İnegöl halkının desteğiyle dünyanın farklı bölgelerinde katarakt ameliyatı olmayı bekleyen 5 bin kardeşimizin gözlerini açmayı hedefliyoruz. Bir insanın yeniden görebilmesi sadece onun değil, ailesinin ve çevresinin de hayatını değiştiriyor. Bu nedenle kampanyamızı son derece önemli buluyoruz" dedi.

Bir katarakt ameliyatının maliyetinin 5 bin TL olduğunu belirten Demir, hayırseverlerin tek başına bir ameliyatı üstlenebileceği gibi daha küçük bağışlarla da kampanyaya destek verebileceğini ifade etti.

“İNEGÖL HER ZAMAN MAZLUMUN YANINDA OLDU”

İnegöl halkının yardım faaliyetlerinde gösterdiği duyarlılığa vurgu yapan Demir, geçmişte gerçekleştirilen birçok insani yardım çalışmasında İnegöllülerin örnek bir dayanışma sergilediğini söyledi.

Demir açıklamasını şöyle tamamladı:

"İnegöl, tarih boyunca mazlumların yanında yer alan, paylaşmayı ve dayanışmayı bilen bir şehir olmuştur. Daha önce olduğu gibi bugün de hayırsever vatandaşlarımızın bu çağrıya kayıtsız kalmayacağına inanıyoruz. Bir insanın yeniden görmesine vesile olmak tarif edilemez bir mutluluktur. Tüm hemşerilerimizi bu iyilik hareketine destek vermeye davet ediyoruz. Hep birlikte mazlum coğrafyalarda umutların yeniden yeşermesine ve karanlıkların aydınlığa dönüşmesine vesile olabiliriz."

İHH İnegöl tarafından önümüzdeki günlerde kampanyanın detaylarının kamuoyu ile paylaşılacağı öğrenildi.