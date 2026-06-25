İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, vatandaşların daveti üzerine Akhisar Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Taban, bölgeye ilişkin talep, öneri ve şikâyetleri dinleyerek ilgili alanlarda yerinde saha incelemeleri gerçekleştirdi. Beraberindeki daire müdürleri ve Akhisar Mahalle Muhtarıyla birlikte yapılan incelemeler sırasında, vatandaşların aktardığı konuların çözümü için ilgili birimlere gerekli yönlendirmeler de yapıldı.

İNEGÖL BELEDİYESİ 7/24 BİR TELEFON UZAĞINIZDA

Başkan Taban, şehir genelinde hizmetlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesi adına İnegöl Belediyesi’nin iletişim kanallarının önemine de vurgu yaparak vatandaşlara 153 hatırlatmasında bulundu. Her an belediye yöneticilerine ya da başkana doğrudan ulaşmanın mümkün olmayabileceğini hatırlatan Başkan Taban, ancak dileyen herkesin her an belediyenin kurumsal iletişim sistemi sayesinde kuruma ulaşabileceği ve iletilen her talebin titizlikle değerlendirildiğini ifade etti. Bu kapsamda vatandaşların, mahallelerinde gördükleri eksiklikleri, altyapı sorunlarını, çevre düzenlemelerine ilişkin taleplerini ve günlük yaşamı etkileyen her türlü aksaklığı 153 Çözüm Merkezi ile WhatsApp ihbar hattı üzerinden belediyeye iletebilecekleri belirtildi.

İnegöl Belediyesi’nin 7 gün 24 saat hizmet veren 153 Çözüm Merkezi’nin vatandaş ile belediye arasında güçlü bir köprü görevi üstlendiğini kaydeden Başkan Alper Taban, gelen çağrıların çok kısa süre içerisinde karşılanarak kayıt altına alındığı ve ilgili müdürlüklere yönlendirildiğini ifade etti.

153 HATLARIMIZI GÜVENEREK ARAYABİLİRSİNİZ

Akhisar Mahallesi ziyaretinde vatandaşlarla yapılan görüşme sırasında konuşan Başkan Taban, “153 hatlarımızdan bizlere 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz. Vatandaşlarımızdan herhangi bir çağrı geldiğinde, arkadaşlarımız hemen olay yerine gidiyorlar. Bizleri lütfen arayın. Gürültü yapan, ateş yakan, rahatsızlık veren, kamu malına zarar veren varsa derhal müdahale ederiz. Gençlerimiz de tabi ki bu parkları ve sosyal alanları kullanacaklar, ancak saat ilerlediyse gürültü yapmayacaklar. Sabah işe gidecek insanlar, okula gidecek çocuklar, hastalar olabilir. Dinlenme saatinde bu kurallara da uyacağız. Dolayısıyla sosyal donatı alanlarının bulunduğu noktalarda aşırılıkların olmasına müsaade etmeyiz. 153 hatlarımızı aramanız yeterli. Güvenerek arayabilirsiniz” dedi.