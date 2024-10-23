Edinilen bilgilere göre, Bursa’dan Balıkesir yönüne giden Ali T. yönetimindeki 16 AIC 271 plakalı kamyonet, Karacabey ilçesinde, daha önce gerçekleşen maddi hasarlı bir kazadan dolayı sol şeritte bekleyen 16 ATP 286 plakalı kamyonete arkadan vurdu.

Çarpmanın etkisiyle 16 ATP 286 plakalı kamyonet yola savrulup sol şeritte duran 06 AE 9925 plakalı başka bir kamyonete çarptı. Üç aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Hasan A., Naci K., Mümin Y., Mehmet Şirin K., Rahmi S., Hüsamettin D., Sami Y. ve Kadir Ç. Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Rıza T. Bursa Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.