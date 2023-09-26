Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl Ağustos ayında gerçekleşen bir olay, şiddetli bir kavga sonucu cinayetle sonuçlandı. Genç kız H.S., nişanlısı Sait Tikan ve kardeşi Yasin Sakarya ile beraber gece alışverişe gitmek üzereyken, yolda eski erkek arkadaşı Adem Oktan ile karşılaştı. Olaya göre, Adem Oktan, arkadaşı tarafından kullanılan motosikletten inerek Sait Tikan'a, "Seninle özel bir konuşmam gerekiyor" dedi. Ancak Sait Tikan'ın bu teklifi reddetmesi sonucu, tartışma hızla küfürleşmeye ve ardından kavgaya dönüştü.

Adem Oktan, belinden çıkardığı masat adı verilen bıçak benzeri bir aletle Sait Tikan'a saldırdı. Bu arbede sırasında Sait Tikan, Adem Oktan ve H.S. yaralandı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandı, ancak Sait Tikan, aldığı darbeler nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Kavgayı duyan H.S.'nin babası Fatih Sakarya ve kardeşleri Yasin ve Volkan Sakarya, Adem Oktan'ın ailesine ait kebapçı dükkanına gitti. Ancak bu buluşma da tartışmaya dönüştü ve sonunda Adem Oktan'ın kardeşi Muhammet Can Oktan, masanın üzerinde bulunan cep telefonunu alıp rastgele sallayarak Yasin Sakarya'ya isabet ettirdi. Bu olay güvenlik kameralarına kaydedildi ve sonrasında Yasin Sakarya, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı, ancak üç gün sonra yaşamını yitirdi.

Cinayetle sonuçlanan bu olayın ardından, Adem Oktan ile kardeşleri Mustafa Oktan ve Muhammet Can Oktan gözaltına alındı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adem Oktan ve kardeşleri, nöbetçi mahkeme tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Muhammet Can Oktan, kendini savunurken, cep telefonunu istemeyerek Yasin Sakarya'ya isabet ettirdiğini iddia etti. Oktan'ın avukatı da cep telefonunu bir silah gibi kullanmanın mantıklı olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, cep telefonunu bir silah gibi kullanarak Yasin Sakarya'nın ölümüne neden olduğu iddia edilen Muhammet Can Oktan ve kardeşi Mustafa Oktan'a 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak hafifletici nedenleri ve sanıkların duruşmadaki iyi hallerini dikkate alarak, bu cezayı 25 yıla indirdi. Adem Oktan ise tahliye edildi ve dört sanığa da 'yaralama' suçundan adli para cezası verildi.