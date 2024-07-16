Skandal iddia, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir AVM'de meydana geldi.
E-bebek'te alışveriş yapan müşteriden, ödeme yapmak istediği esnada kasadaki çalışan tarafından numarasını istendi.
Numarasını vermek istemeyen vatandaş, mağazadan alışveriş yapamayacağını öğrenince o anları videoya kaydedip sosyal medyada paylaştı.
Videoda, "Müşterinin telefon numarası vermeden ürün satmıyor musunuz" demesine karşılık çalışanın fatura için numaranın gerekli olduğunu söylediği anlar yer alırken vatandaş mağazadan alışveriş yapamadı.
Sosyal medyada ise benzer durumlarla karşılaşan vatandaşlar olaya tepki gösterdi.
İşte o tepkilerden bazıları:
Kaynak: NTV