Yangın, saat 15.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki çakmak yüklü hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı.

Kısa sürede tüm aracı saran yangın sırasında araçta bulunan çakmakların patlaması çevrede korku dolu anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, hafif ticari araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili tahkikat başlatıldı.