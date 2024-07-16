Meslek kuruluşları ve muhalefetin tepkilerine rağmen TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri başlayan ve ilk bölümü tamamlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin görüşmeleri Ekim ayına ertelendi.

Süresi dolan ve aciliyeti olan Tasarruf Paketi ile Vergi Paketi gibi tekliflerin öncelikli olarak ele alınacağı, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin ise bu düzenlemeler tamamlandıktan sonra tekrar gündeme geleceği bildirildi. AK Parti kaynakları, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Meclis kapanmadan önce yeniden gündeme alınarak yasalaşacağını ifade etti.