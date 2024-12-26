Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'in adını kullanarak emekli vatandaşları dolandırmaya çalışan şahıslara karşı uyarı yaptı. Büyükşehirden yapılan uyarıda, ''Başkanımız Mustafa Bozbey'in adını kullanarak emekli vatandaşlarımıza maddi destek sözü veren ve kişisel bilgilerinizi talep eden kötü niyetli girişimlereitibar etmeyiniz. Resmi açıklamalar yalnızca belediyemizin duyuru kanallarından yapılmaktadır. Şüpheli talepleri lütfen ilgili Emniyet birimlerine bildiriniz'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber merkezi