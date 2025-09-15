Karacabey Belediye Başkanlığı tarafından 166 adet taşınmazı ihale yoluyla satışa çıkardı. 29 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan ihalelerle satışa çıkacak arazilerin toplam değeri dudak uçuklattı. Satışa çıkarılan taşınmazlar arasında tarla ve arsa bulunurken, en küçük parsel 667 metrekare, en büyüğü tam 67.850 metrekarelik bir tarla. Muhammen bedelleri 608 bin TL ile 146 milyon 860 bin TL arasında değişen bu taşınmazlar açık artıyla suretiyle satışa çıkarıldı.

İşte o taşınmazlar;

İLAN

KARACABEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’INDAN

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İdarenin Adı : KARACABEY BELEDİYESİ

İdarenin Adresi :Runguçpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Alanı, No:1 Karacabey/BURSA

İdarenin Telefonu :0224 676 86 40 Dahili: 140-171

TAŞINMAZ BİLGİLERİ

GENEL HÜKÜMLER

Madde 1- İşin Konusu

Mülkiyeti Karacabey Belediyesi tüzel kişiliğine ait yukarıda tabloda yeri, cinsi, ada, pafta, parsel numaraları, yüz ölçümleri, ihale günleri ve saatleri belirtilen 1. Sıra numarasından başlayıp 154. Sıra Numarasına kadar olan taşınmazlar 2886 sayılı Yasanın 45’nci maddesi gereği (AÇIK TEKLİF USULÜ) açık arttırma ile 155. Sıra numarasından başlayıp 166. Sıra numarasına kadar olan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ile satılacaktır.

İhalenin İlan Şekli : Resmi Gazete, Ulusal Basın, Yerel Basın, Kurum İnternet Sitesi, Belediye İlan Panosu İlgili Mevzuat : 2886 Sayılı Kanunun 35/a. Maddesi ile 45. Maddesi 1 . Sıra ila 154. Sıra no.lu Taşınmazların

Şartname Bedeli : 5.000,00.-TL 155. Sıra ila 166. Sıra no.lu Taşınmazların

Şartname Bedeli : 10.000,00.-TL İhalenin Yapılacağı Adres : Runguçpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, No:1 Karacabey Belediyesi Hizmet Binası, 8. Kat, Toplantı Odası 1 . Sıra ila 36. Sıra no.lu Taşınmazların

İhale Tarih ve Saati : 29.09.2025 Pazartesi günü, Saat: 10.00 ila 16.50 arası Sıra numaraları takip edilerek her bir parsel ayrı ayrı satılacaktır. 37 . Sıra ila 72. Sıra no.lu Taşınmazların

İhale Tarih ve Saati : 30.09.2025 Salı günü, Saat: 10.00 ila 16.50 arası Sıra numaraları takip edilerek her bir parsel ayrı ayrı satılacaktır. 73 . Sıra ila 106. Sıra no.lu Taşınmazların

İhale Tarih ve Saati : 01.10.2025 Çarşamba günü, Saat: 10.00 ila 16.50 arası Sıra numaraları takip edilerek her bir parsel ayrı ayrı satılacaktır. 107.Sıra ila 142. Sıra no.lu Taşınmazların

İhale Tarih ve Saati : 02.10.2025 Perşembe günü, Saat: 10.00 ila 16.50 arası Sıra numaraları takip edilerek her bir parsel ayrı ayrı satılacaktır. 143. Sıra ila 154. Sıra no.lu Taşınmazların

İhale Tarih ve Saati : 03.10.2025 Cuma günü, Saat: 10.00 ila 11.39 arası Sıra numaraları takip edilerek her bir parsel ayrı ayrı satılacaktır. 155. Sıra no.lu Taşınmazın Son Başvuru

Tarih ve Saati : 03.10.2025 Cuma günü, Saat: 14.00’da satışı yapılacaktır. 156. Sıra no.lu Taşınmazın Son Başvuru

Tarih ve Saati : 03.10.2025 Cuma günü, Saat: 14.15’da satışı yapılacaktır. 157. Sıra no.lu Taşınmazın Son Başvuru

Tarih ve Saati : 03.10.2025 Cuma günü, Saat: 14.30’da satışı yapılacaktır. 158. Sıra no.lu Taşınmazın Son Başvuru

Tarih ve Saati : 03.10.2025 Cuma günü, Saat: 14.45’da satışı yapılacaktır. 159. Sıra no.lu Taşınmazın Son Başvuru

Tarih ve Saati : 03.10.2025 Cuma günü, Saat: 15.00’da satışı yapılacaktır. 160. Sıra no.lu Taşınmazın Son Başvuru

Tarih ve Saati : 03.10.2025 Cuma günü, Saat: 15.15’da satışı yapılacaktır. 161. Sıra no.lu Taşınmazın Son Başvuru

Tarih ve Saati : 03.10.2025 Cuma günü, Saat: 15.30’da satışı yapılacaktır. 162. Sıra no.lu Taşınmazın Son Başvuru

Tarih ve Saati : 03.10.2025 Cuma günü, Saat: 15.45’da satışı yapılacaktır. 163. Sıra no.lu Taşınmazın Son Başvuru

Tarih ve Saati : 03.10.2025 Cuma günü, Saat: 16.00’da satışı yapılacaktır. 164. Sıra no.lu Taşınmazın Son Başvuru

Tarih ve Saati : 03.10.2025 Cuma günü, Saat: 16.15’da satışı yapılacaktır. 165. Sıra no.lu Taşınmazın Son Başvuru

Tarih ve Saati : 03.10.2025 Cuma günü, Saat: 16.30’da satışı yapılacaktır. 166. Sıra no.lu Taşınmazın Son Başvuru

Tarih ve Saati : 03.10.2025 Cuma günü, Saat: 16.45’da satışı yapılacaktır.

NOT: 29 – 30 Eylül ve 01 – 02 – 03 Ekim 2025 ihale tarihlerinde Saat:12.00 ile 13.00 arasında ihale yapılmayacaktır. İstekliler ihale ile ilgili istenilen belgeleri eksiksiz olarak ihale tarihinde, ihale saatinde, ihale komisyon Başkanlığına teslim edecektir. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo – Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 2- İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini :

2.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye başvuru dosyası verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer : Karacabey Belediyesi Hizmet Binası, 3. Kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Karacabey Belediyesi Hizmet Binası, 3. Kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

2.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. Dokümanı satın alan, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra İhale dokümanını satın alan kişiden, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.

2.3. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları, kabul etmiş sayılır.

Madde 3- İhaleye Katılabilme Şartları:

İhaleye katılacak olanlardan aşağıdaki şartlar aranır.

a. Nüfus cüzdan sureti, Nüfus kayıt örneği / Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdan) Fotokopisi (Özel kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin),

b. 18 yaşını doldurmuş olmak,

c. Kanuni ikametgâhı gösteren ikametgâh senedi, (gerçek kişiler için)

d. Tebligat için Türkiye’de adres göstermek ve irtibat için telefon, elektronik posta adresi, UETS ve varsa faks numarası

e. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge aslı,

Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge aslı,

f. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri aslı.

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı ve nüfus cüzdanı sureti.

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dış işleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge aslı,

g. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri aslı, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

h. İsteklinin ortak girişim (Ortak girişim, iş ortaklığı şeklinde olabilir; konsorsiyum şeklinde olamaz.) olması halinde; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesini,

i. İsteklinin bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde; i.1.Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerdeki resmi makamlardan ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair bir belgenin ibrazı,

i.2. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerdeki siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri yetkili bir makamdan sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2025 yılı içinde alınmış bir belgenin aslını, yahut noter onaylı aslı gibidir suretini ibraz etmesi,

i.3. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının Noterden tasdikli bir suretinin ibrazı,

i.4. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya vâkıfı temsil edenlerin temsile yetkili kılındıklarına dair kararın Noterden tasdikli suretinin ibrazı,

i.5. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf’ı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı,

i.6. Vakfın gayrimenkul alımı konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alınmış geçerli izin belgesini ibrazı.

j. İsteklinin bir Kooperatif olması halinde; Yönetim kurulu görev dağılımı kararı ile temsile yetkili görevlileri gösteren karar ve temsile yetkili olan kişilerden; kimlik (nüfus cüzdan) fotokopisi, yerleşim yeri adres (ikametgah) belgesi, muhtardan alınmış nüfus cüzdan sureti ya da e-devletten alınmış nüfus kayıt örneği, Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri yetkili bir makamdan kooperatifin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğunu gösteren 2025 yılı içinde alınmış bir belge aslı yahut noter onaylı aslı gibidir sureti, Kooperatifin imza sirküleri aslı, Ticaret Sicil Gazetesi (varsa değişiklikleriyle beraber), vergi levhası fotokopisi, genel kurul kararı veyahut yönetim kurulu kararı (gayrimenkul kiralama ile satın alınması hususunda ve ihale yetkililerini gösteren karar), kooperatifin kaşe ya da mühürü sunulması zorunludur.

k. İmzalı ihale şartnamesinin teklif dosyasına konulması.

l. Karacabey Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden son bir ay içerisinde alınmış belge aslı.

m. Muhammen bedelin % 3’ü oranında geçici teminatın yatırıldığına dair belge.(Makbuz/Mektup)

n. Belediyemiz İdaresince açılmış olan ihalelere girmiş olup da ihalenin veya sözleşmenin feshine; ve/veya teminatın irad kaydedilmesine sebebiyet vermediklerine dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır),

o. İhale dosyası satın alındığına dair belge. (satın alındığını gösterir makbuz)

p. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin c, d, e, f, g, k, l. bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekmektedir.

q. 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, (Bu madde sadece 155.sıra ila 166. sıra no.lu taşınmaz isteklileri için geçerlidir.) İhaleye katılabilmek için isteklilerde aranan belgelerin, evrak asılları, noter onaylı asılları yahut aslı gibidir onaylı evrak aslı veya ilgili kurumlar tarafından aslı gibi onaylı evrakların asıllarının sunulması zorunludur.

İlan Olunur.