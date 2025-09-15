Karacabey Belediye Başkanlığı tarafından 166 adet taşınmazı ihale yoluyla satışa çıkardı. 29 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan ihalelerle satışa çıkacak arazilerin toplam değeri dudak uçuklattı. Satışa çıkarılan taşınmazlar arasında tarla ve arsa bulunurken, en küçük parsel 667 metrekare, en büyüğü tam 67.850 metrekarelik bir tarla. Muhammen bedelleri 608 bin TL ile 146 milyon 860 bin TL arasında değişen bu taşınmazlar açık artıyla suretiyle satışa çıkarıldı.

İşte o taşınmazlar;

İLAN
KARACABEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’INDAN
TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İdarenin Adı : KARACABEY BELEDİYESİ
İdarenin Adresi :Runguçpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Alanı, No:1 Karacabey/BURSA
İdarenin Telefonu :0224 676 86 40 Dahili: 140-171

TAŞINMAZ BİLGİLERİ

SIRA NO

İLÇE

MAHALLE

MEVKİİ

ADA

PARSEL

ALAN (m²)

NİTELİK

MUHAMMEN
BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ VE SAATİ

UYDU GÖRÜNTÜSÜ

1

KARACABEY

AKHİSAR

--

188

12

1.774,00 m²

TARLA

₺621.000,00

₺18.630,00

29.09.2025
Pazartesi Saat:10.00

Uydu Görüntüsü

2

KARACABEY

AKHİSAR

--

188

8

1.678,00 m²

TARLA

₺1.259.000,00

₺37.770,00

29.09.2025
Pazartesi Saat:10.10

Uydu Görüntüsü

1. Sıra ila 2. Sıra : Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Kırsal Yerleşme Alanı Dışında (Tarım Alanı) Kalmaktadır.

3

KARACABEY

AKHİSAR

KÖYCİVARI

192

9

636,92 m²

ARSA

₺1.911.000,00

₺57.330,00

29.09.2025
Pazartesi Saat:10.20

Uydu Görüntüsü

3. Sıra : 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Bulunmaktadır.

4

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

105

3

740,31 m²

ARSA

₺2.961.000,00

₺88.830,00

29.09.2025
Pazartesi Saat:10.30

Uydu Görüntüsü

5

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

105

4

740,14 m²

ARSA

₺3.331.000,00

₺99.930,00

29.09.2025
Pazartesi Saat:10.40

Uydu Görüntüsü

6

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

105

5

740,29 m²

ARSA

₺2.961.000,00

₺88.830,00

29.09.2025
Pazartesi Saat:10.50

Uydu Görüntüsü

7

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

105

6

740,33 m²

ARSA

₺2.961.000,00

₺88.830,00

29.09.2025
Pazartesi Saat:11.00

Uydu Görüntüsü

8

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

105

7

740,25 m²

ARSA

₺2.961.000,00

₺88.830,00

29.09.2025
Pazartesi Saat:11.10

Uydu Görüntüsü

9

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

105

8

740,23 m²

ARSA

₺2.961.000,00

₺88.830,00

29.09.2025
Pazartesi Saat:11.20

Uydu Görüntüsü

10

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

105

9

740,06 m²

ARSA

₺2.960.000,00

₺88.800,00

29.09.2025
Pazartesi Saat:11.30

Uydu Görüntüsü

11

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

105

10

740,21 m²

ARSA

₺2.961.000,00

₺88.830,00

29.09.2025
Pazartesi Saat:11.40

Uydu Görüntüsü

12

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

105

11

737,41 m²

ARSA

₺3.318.000,00

₺99.540,00

29.09.2025
Pazartesi Saat:11.50

Uydu Görüntüsü

13

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

105

12

738,06 m²

ARSA

₺3.321.000,00

₺99.630,00

29.09.2025
Pazartesi Saat:13.00

Uydu Görüntüsü

14

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

105

13

739,98 m²

ARSA

₺2.960.000,00

₺88.800,00

29.09.2025
Pazartesi Saat:13.10

Uydu Görüntüsü

15

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

105

14

739,96 m²

ARSA

₺2.960.000,00

₺88.800,00

29.09.2025
Pazartesi Saat:13.20

Uydu Görüntüsü

16

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

105

15

739,99 m²

ARSA

₺2.960.000,00

₺88.800,00

29.09.2025
Pazartesi Saat:13.30

Uydu Görüntüsü

17

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

105

16

739,98 m²

ARSA

₺2.960.000,00

₺88.800,00

29.09.2025
Pazartesi Saat:13.40

Uydu Görüntüsü

18

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

105

17

740,15 m²

ARSA

₺2.961.000,00

₺88.830,00

29.09.2025
Pazartesi Saat:13.50

Uydu Görüntüsü

19

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

105

18

740,06 m²

ARSA

₺2.960.000,00

₺88.800,00

29.09.2025
Pazartesi Saat:14.00

Uydu Görüntüsü

20

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

105

19

740,05 m²

ARSA

₺2.960.000,00

₺88.800,00

29.09.2025
Pazartesi Saat:14.10

Uydu Görüntüsü

21

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

105

20

740,07 m²

ARSA

₺2.960.000,00

₺88.800,00

29.09.2025
Pazartesi Saat:14.20

Uydu Görüntüsü

22

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

105

21

740,18 m²

ARSA

₺2.961.000,00

₺88.830,00

29.09.2025
Pazartesi Saat:14.30

Uydu Görüntüsü

23

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

105

22

727,55 m²

ARSA

₺3.274.000,00

₺98.220,00

29.09.2025
Pazartesi Saat:14.40

Uydu Görüntüsü

24

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

106

2

711,70 m²

ARSA

₺2.847.000,00

₺85.410,00

29.09.2025
Pazartesi Saat:14.50

Uydu Görüntüsü

25

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

106

3

712,15 m²

ARSA

₺2.849.000,00

₺85.470,00

29.09.2025
Pazartesi Saat:15.00

Uydu Görüntüsü

26

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

106

4

711,88 m²

ARSA

₺3.203.000,00

₺96.090,00

29.09.2025
Pazartesi Saat:15.10

Uydu Görüntüsü

27

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

106

5

711,43 m²

ARSA

₺3.201.000,00

₺96.030,00

29.09.2025
Pazartesi Saat:15.20

Uydu Görüntüsü

28

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

106

6

711,95 m²

ARSA

₺2.848.000,00

₺85.440,00

29.09.2025
Pazartesi Saat:15.30

Uydu Görüntüsü

29

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

106

7

711,63 m²

ARSA

₺2.847.000,00

₺85.410,00

29.09.2025
Pazartesi Saat:15.40

Uydu Görüntüsü

30

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

109

2

706,90 m²

ARSA

₺3.181.000,00

₺95.430,00

29.09.2025
Pazartesi Saat:15.50

Uydu Görüntüsü

31

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

110

1

723,68 m²

ARSA

₺3.257.000,00

₺97.710,00

29.09.2025
Pazartesi Saat:16.00

Uydu Görüntüsü

32

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

110

2

736,06 m²

ARSA

₺2.944.000,00

₺88.320,00

29.09.2025
Pazartesi Saat:16.10

Uydu Görüntüsü

33

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

110

3

735,91 m²

ARSA

₺2.944.000,00

₺88.320,00

29.09.2025
Pazartesi Saat:16.20

Uydu Görüntüsü

34

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

110

4

736,03 m²

ARSA

₺2.944.000,00

₺88.320,00

29.09.2025
Pazartesi Saat:16.30

Uydu Görüntüsü

35

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

110

5

736,05 m²

ARSA

₺2.944.000,00

₺88.320,00

29.09.2025
Pazartesi Saat:16.40

Uydu Görüntüsü

36

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

110

6

736,03 m²

ARSA

₺2.944.000,00

₺88.320,00

29.09.2025
Pazartesi Saat:16.50

Uydu Görüntüsü

37

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

110

7

735,99 m²

ARSA

₺2.944.000,00

₺88.320,00

30.09.2025
Salı Saat:10.00

Uydu Görüntüsü

38

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

110

8

735,63 m²

ARSA

₺2.943.000,00

₺88.290,00

30.09.2025
Salı Saat:10.10

Uydu Görüntüsü

39

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

110

9

735,87 m²

ARSA

₺2.943.000,00

₺88.290,00

30.09.2025
Salı Saat:10.20

Uydu Görüntüsü

40

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

110

10

735,89 m²

ARSA

₺2.944.000,00

₺88.320,00

30.09.2025
Salı Saat:10.30

Uydu Görüntüsü

41

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

110

11

738,32 m²

ARSA

₺3.322.000,00

₺99.660,00

30.09.2025
Salı Saat:10.40

Uydu Görüntüsü

4. Sıra ila 41. Sıra :Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Kırsal Yerleşme Alanı İçinde Kalmaktadır.

42

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

110

12

739,65 m²

ARSA

₺3.328.000,00

₺99.840,00

30.09.2025
Salı Saat:10.50

Uydu Görüntüsü

43

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

110

13

736,35 m²

ARSA

₺2.945.000,00

₺88.350,00

30.09.2025
Salı Saat:11.00

Uydu Görüntüsü

44

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

110

14

736,35 m²

ARSA

₺2.945.000,00

₺88.350,00

30.09.2025
Salı Saat:11.10

Uydu Görüntüsü

45

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

110

15

735,98 m²

ARSA

₺2.944.000,00

₺88.320,00

30.09.2025
Salı Saat:11.20

Uydu Görüntüsü

46

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

110

16

736,08 m²

ARSA

₺2.944.000,00

₺88.320,00

30.09.2025
Salı Saat:11.30

Uydu Görüntüsü

47

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

110

17

736,05 m²

ARSA

₺2.944.000,00

₺88.320,00

30.09.2025
Salı Saat:11.40

Uydu Görüntüsü

48

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

110

18

735,91 m²

ARSA

₺2.944.000,00

₺88.320,00

30.09.2025
Salı Saat:11.50

Uydu Görüntüsü

49

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

110

19

735,88 m²

ARSA

₺2.944.000,00

₺88.320,00

30.09.2025
Salı Saat:13.00

Uydu Görüntüsü

50

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

110

20

735,88 m²

ARSA

₺2.944.000,00

₺88.320,00

30.09.2025
Salı Saat:13.10

Uydu Görüntüsü

51

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

110

21

735,88 m²

ARSA

₺2.944.000,00

₺88.320,00

30.09.2025
Salı Saat:13.20

Uydu Görüntüsü

42. Sıra ila 51. Sıra :Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Bir Kısmı Kırsal Yerleşme Alanı İçinde, Bir Kısmı Kırsal Yerleşim Alanı Dışında
(Tarım Alanı) Kalmaktadır.

52

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

111

1

713,53 m²

ARSA

₺3.211.000,00

₺96.330,00

30.09.2025
Salı Saat:13.30

Uydu Görüntüsü

53

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

111

4

721,59 m²

ARSA

₺2.886.000,00

₺86.580,00

30.09.2025
Salı Saat:13.40

Uydu Görüntüsü

54

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

111

5

720,09 m²

ARSA

₺2.880.000,00

₺86.400,00

30.09.2025
Salı Saat:13.50

Uydu Görüntüsü

55

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

111

6

718,67 m²

ARSA

₺2.875.000,00

₺86.250,00

30.09.2025
Salı Saat:14.00

Uydu Görüntüsü

56

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

111

7

717,06 m²

ARSA

₺2.868.000,00

₺86.040,00

30.09.2025
Salı Saat:14.10

Uydu Görüntüsü

57

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

111

8

715,40 m²

ARSA

₺2.862.000,00

₺85.860,00

30.09.2025
Salı Saat:14.20

Uydu Görüntüsü

58

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

111

9

714,07 m²

ARSA

₺2.856.000,00

₺85.680,00

30.09.2025
Salı Saat:14.30

Uydu Görüntüsü

59

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

111

10

712,30 m²

ARSA

₺2.849.000,00

₺85.470,00

30.09.2025
Salı Saat:14.40

Uydu Görüntüsü

60

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

111

16

725,41 m²

ARSA

₺2.902.000,00

₺87.060,00

30.09.2025
Salı Saat:14.50

Uydu Görüntüsü

61

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

111

17

724,04 m²

ARSA

₺2.896.000,00

₺86.880,00

30.09.2025
Salı Saat:15.00

Uydu Görüntüsü

62

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

111

18

722,84 m²

ARSA

₺2.891.000,00

₺86.730,00

30.09.2025
Salı Saat:15.10

Uydu Görüntüsü

63

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

111

19

721,18 m²

ARSA

₺2.885.000,00

₺86.550,00

30.09.2025
Salı Saat:15.20

Uydu Görüntüsü

64

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

111

20

719,87 m²

ARSA

₺2.879.000,00

₺86.370,00

30.09.2025
Salı Saat:15.30

Uydu Görüntüsü

65

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

111

21

718,54 m²

ARSA

₺2.874.000,00

₺86.220,00

30.09.2025
Salı Saat:15.40

Uydu Görüntüsü

66

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

111

22

717,41 m²

ARSA

₺2.870.000,00

₺86.100,00

30.09.2025
Salı Saat:15.50

Uydu Görüntüsü

67

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

111

23

703,35 m²

ARSA

₺3.165.000,00

₺94.950,00

30.09.2025
Salı Saat:16.00

Uydu Görüntüsü

68

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

113

1

823,44 m²

ARSA

₺3.705.000,00

₺111.150,00

30.09.2025
Salı Saat:16.10

Uydu Görüntüsü

69

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

113

2

823,72 m²

ARSA

₺3.707.000,00

₺111.210,00

30.09.2025
Salı Saat:16.20

Uydu Görüntüsü

70

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

113

3

836,18 m²

ARSA

₺3.345.000,00

₺100.350,00

30.09.2025
Salı Saat:16.30

Uydu Görüntüsü

71

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

113

4

836,18 m²

ARSA

₺3.345.000,00

₺100.350,00

30.09.2025
Salı Saat:16.40

Uydu Görüntüsü

72

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

113

5

836,13 m²

ARSA

₺3.345.000,00

₺100.350,00

30.09.2025
Salı Saat:16.50

Uydu Görüntüsü

73

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

113

6

836,50 m²

ARSA

₺3.346.000,00

₺100.380,00

01.10.2025
Çarşamba Saat:10.00

Uydu Görüntüsü

74

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

113

7

835,96 m²

ARSA

₺3.344.000,00

₺100.320,00

01.10.2025
Çarşamba Saat:10.09

Uydu Görüntüsü

75

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

113

8

823,95 m²

ARSA

₺3.708.000,00

₺111.240,00

01.10.2025
Çarşamba Saat:10.18

Uydu Görüntüsü

76

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

113

9

823,66 m²

ARSA

₺3.706.000,00

₺111.180,00

01.10.2025
Çarşamba Saat:10.27

Uydu Görüntüsü

77

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

113

10

835,77 m²

ARSA

₺3.343.000,00

₺100.290,00

01.10.2025
Çarşamba Saat:10.36

Uydu Görüntüsü

78

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

113

11

836,31 m²

ARSA

₺3.345.000,00

₺100.350,00

01.10.2025
Çarşamba Saat:10.45

Uydu Görüntüsü

79

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

113

12

835,94 m²

ARSA

₺3.344.000,00

₺100.320,00

01.10.2025
Çarşamba Saat:10.54

Uydu Görüntüsü

80

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

113

13

835,77 m²

ARSA

₺3.343.000,00

₺100.290,00

01.10.2025
Çarşamba Saat:11.03

Uydu Görüntüsü

81

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

113

14

836,31 m²

ARSA

₺3.345.000,00

₺100.350,00

01.10.2025
Çarşamba Saat:11.12

Uydu Görüntüsü

82

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

115

2

713,20 m²

ARSA

₺2.853.000,00

₺85.590,00

01.10.2025
Çarşamba Saat:11.21

Uydu Görüntüsü

83

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

115

3

713,76 m²

ARSA

₺2.855.000,00

₺85.650,00

01.10.2025
Çarşamba Saat:11.30

Uydu Görüntüsü

84

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

115

4

713,85 m²

ARSA

₺2.855.000,00

₺85.650,00

01.10.2025
Çarşamba Saat:11.39

Uydu Görüntüsü

85

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

115

5

714,37 m²

ARSA

₺2.857.000,00

₺85.710,00

01.10.2025
Çarşamba Saat:11.48

Uydu Görüntüsü

86

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

115

6

714,76 m²

ARSA

₺2.859.000,00

₺85.770,00

01.10.2025
Çarşamba Saat:13.30

Uydu Görüntüsü

87

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

115

7

705,60 m²

ARSA

₺3.175.000,00

₺95.250,00

01.10.2025
Çarşamba Saat:13.40

Uydu Görüntüsü

88

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

115

8

710,14 m²

ARSA

₺3.196.000,00

₺95.880,00

01.10.2025
Çarşamba Saat:13.50

Uydu Görüntüsü

89

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

115

9

720,23 m²

ARSA

₺2.881.000,00

₺86.430,00

01.10.2025
Çarşamba Saat:14.00

Uydu Görüntüsü

90

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

115

10

720,88 m²

ARSA

₺2.884.000,00

₺86.520,00

01.10.2025
Çarşamba Saat:14.10

Uydu Görüntüsü

91

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

115

11

722,48 m²

ARSA

₺2.890.000,00

₺86.700,00

01.10.2025
Çarşamba Saat:14.20

Uydu Görüntüsü

92

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

116

2

726,76 m²

ARSA

₺2.907.000,00

₺87.210,00

01.10.2025
Çarşamba Saat:14.30

Uydu Görüntüsü

93

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

116

3

702,16 m²

ARSA

₺2.809.000,00

₺84.270,00

01.10.2025
Çarşamba Saat:14.40

Uydu Görüntüsü

94

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

116

4

702,99 m²

ARSA

₺2.812.000,00

₺84.360,00

01.10.2025
Çarşamba Saat:14.50

Uydu Görüntüsü

95

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

116

5

702,11 m²

ARSA

₺2.808.000,00

₺84.240,00

01.10.2025
Çarşamba Saat:15.00

Uydu Görüntüsü

96

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

116

6

702,19 m²

ARSA

₺2.809.000,00

₺84.270,00

01.10.2025
Çarşamba Saat:15.10

Uydu Görüntüsü

97

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

116

7

701,99 m²

ARSA

₺3.159.000,00

₺94.770,00

01.10.2025
Çarşamba Saat:15.20

Uydu Görüntüsü

98

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

116

8

708,95 m²

ARSA

₺3.190.000,00

₺95.700,00

01.10.2025
Çarşamba Saat:15.30

Uydu Görüntüsü

99

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

116

9

702,04 m²

ARSA

₺2.808.000,00

₺84.240,00

01.10.2025
Çarşamba Saat:15.40

Uydu Görüntüsü

100

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

116

10

701,84 m²

ARSA

₺2.807.000,00

₺84.210,00

01.10.2025
Çarşamba Saat:15.50

Uydu Görüntüsü

101

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

116

11

702,44 m²

ARSA

₺2.810.000,00

₺84.300,00

01.10.2025
Çarşamba Saat:16.00

Uydu Görüntüsü

102

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

116

12

700,76 m²

ARSA

₺2.803.000,00

₺84.090,00

01.10.2025
Çarşamba Saat:16.10

Uydu Görüntüsü

103

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

116

13

723,46 m²

ARSA

₺2.894.000,00

₺86.820,00

01.10.2025
Çarşamba Saat:16.20

Uydu Görüntüsü

104

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

119

2

762,07 m²

ARSA

₺3.048.000,00

₺91.440,00

01.10.2025
Çarşamba Saat:16.30

Uydu Görüntüsü

105

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

119

3

760,40 m²

ARSA

₺3.042.000,00

₺91.260,00

01.10.2025
Çarşamba Saat:16.40

Uydu Görüntüsü

106

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

119

4

758,92 m²

ARSA

₺3.036.000,00

₺91.080,00

01.10.2025
Çarşamba Saat:16.50

Uydu Görüntüsü

107

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

119

5

757,25 m²

ARSA

₺3.029.000,00

₺90.870,00

02.10.2025
Perşembe Saat:10.00

Uydu Görüntüsü

108

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

119

6

743,16 m²

ARSA

₺3.344.000,00

₺100.320,00

02.10.2025
Perşembe Saat:10.10

Uydu Görüntüsü

109

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

119

7

771,72 m²

ARSA

₺3.473.000,00

₺104.190,00

02.10.2025
Perşembe Saat:10.20

Uydu Görüntüsü

110

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

119

8

782,82 m²

ARSA

₺3.131.000,00

₺93.930,00

02.10.2025
Perşembe Saat:10.30

Uydu Görüntüsü

111

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

119

9

781,17 m²

ARSA

₺3.125.000,00

₺93.750,00

02.10.2025
Perşembe Saat:10.40

Uydu Görüntüsü

112

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

119

11

778,11 m²

ARSA

₺3.112.000,00

₺93.360,00

02.10.2025
Perşembe Saat:10.50

Uydu Görüntüsü

52. Sıra ila 112. Sıra :Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Kırsal Yerleşme Alanı Dışında (Tarım Alanı) Kalmaktadır.

113

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

120

2

769,38 m²

ARSA

₺3.078.000,00

₺92.340,00

02.10.2025
Perşembe Saat:11.00

Uydu Görüntüsü

114

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

120

3

769,35 m²

ARSA

₺3.077.000,00

₺92.310,00

02.10.2025
Perşembe Saat:11.10

Uydu Görüntüsü

115

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

120

4

769,35 m²

ARSA

₺3.077.000,00

₺92.310,00

02.10.2025
Perşembe Saat:11.20

Uydu Görüntüsü

116

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

120

5

769,35 m²

ARSA

₺3.077.000,00

₺92.310,00

02.10.2025
Perşembe Saat:11.30

Uydu Görüntüsü

117

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

120

6

756,88 m²

ARSA

₺3.406.000,00

₺102.180,00

02.10.2025
Perşembe Saat:11.40

Uydu Görüntüsü

118

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

120

7

758,15 m²

ARSA

₺3.412.000,00

₺102.360,00

02.10.2025
Perşembe Saat:11.50

Uydu Görüntüsü

119

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

120

8

770,57 m²

ARSA

₺3.082.000,00

₺92.460,00

02.10.2025
Perşembe Saat:13.00

Uydu Görüntüsü

120

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

120

9

770,54 m²

ARSA

₺3.082.000,00

₺92.460,00

02.10.2025
Perşembe Saat:13.10

Uydu Görüntüsü

121

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

120

10

770,37 m²

ARSA

₺3.081.000,00

₺92.430,00

02.10.2025
Perşembe Saat:13.20

Uydu Görüntüsü

122

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

121

3

741,39 m²

ARSA

₺2.966.000,00

₺88.980,00

02.10.2025
Perşembe Saat:13.30

Uydu Görüntüsü

123

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

121

4

741,33 m²

ARSA

₺2.965.000,00

₺88.950,00

02.10.2025
Perşembe Saat:13.40

Uydu Görüntüsü

124

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

121

5

741,13 m²

ARSA

₺2.965.000,00

₺88.950,00

02.10.2025
Perşembe Saat:13.50

Uydu Görüntüsü

125

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

121

7

786,36 m²

ARSA

₺3.539.000,00

₺106.170,00

02.10.2025
Perşembe Saat:14.00

Uydu Görüntüsü

126

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

121

8

798,82 m²

ARSA

₺3.195.000,00

₺95.850,00

02.10.2025
Perşembe Saat:14.10

Uydu Görüntüsü

127

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

121

9

799,00 m²

ARSA

₺3.196.000,00

₺95.880,00

02.10.2025
Perşembe Saat:14.20

Uydu Görüntüsü

128

KARACABEY

AŞAĞIFEVZİPAŞA

ÇIRPILIK

121

11

799,00 m²

ARSA

₺3.196.000,00

₺95.880,00

02.10.2025
Perşembe Saat:14.30

Uydu Görüntüsü

113. Sıra ila 128. Sıra : Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Kırsal Yerleşme Alanı İçinde Kalmaktadır.

129

KARACABEY

EKİNLİ

KÖY İÇİ

106

1

304,04 m²

ARSA

₺608.000,00

₺18.240,00

02.10.2025
Perşembe Saat:14.40

Uydu Görüntüsü

130

KARACABEY

EKİNLİ

KÖY İÇİ

106

2

302,17 m²

ARSA

₺604.000,00

₺18.120,00

02.10.2025
Perşembe Saat:14.50

Uydu Görüntüsü

131

KARACABEY

EKİNLİ

KÖY İÇİ

106

3

340,91 m²

ARSA

₺682.000,00

₺20.460,00

02.10.2025
Perşembe Saat:15.00

Uydu Görüntüsü

129. Sıra ila 131. Sıra : 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Bulunmaktadır.

132

KARACABEY

GÖNÜ

GERDEMEİ KEBİR VE SAGİR

30

1

830,00 m²

ARSA

₺4.565.000,00

₺136.950,00

02.10.2025
Perşembe Saat:15.10

Uydu Görüntüsü

133

KARACABEY

GÖNÜ

GERDEMEİ KEBİR VE SAGİR

30

2

755,00 m²

ARSA

₺4.153.000,00

₺124.590,00

02.10.2025
Perşembe Saat:15.20

Uydu Görüntüsü

134

KARACABEY

GÖNÜ

GERDEMEİ KEBİR VE SAGİR

30

3

840,00 m²

ARSA

₺4.620.000,00

₺138.600,00

02.10.2025
Perşembe Saat:15.30

Uydu Görüntüsü

135

KARACABEY

GÖNÜ

GERDEMEİ KEBİR VE SAGİR

31

1

807,00 m²

ARSA

₺4.439.000,00

₺133.170,00

02.10.2025
Perşembe Saat:15.40

Uydu Görüntüsü

136

KARACABEY

GÖNÜ

GERDEMEİ KEBİR VE SAGİR

31

2

814,00 m²

ARSA

₺4.477.000,00

₺134.310,00

02.10.2025
Perşembe Saat:15.50

Uydu Görüntüsü

132. Sıra ila 136. Sıra : Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Kırsal Yerleşme Alanı İçinde Kalmaktadır.

137

KARACABEY

KARAKOCA

YENİBAHÇELER

129

3

880,84 m²

ARSA

₺8.808.000,00

₺264.240,00

02.10.2025
Perşembe Saat:16.00

Uydu Görüntüsü

138

KARACABEY

KARAKOCA

YENİBAHÇELER

129

4

962,68 m²

ARSA

₺9.627.000,00

₺288.810,00

02.10.2025
Perşembe Saat:16.10

Uydu Görüntüsü

137. Sıra ila 138. Sıra : 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Bulunmaktadır.

139

KARACABEY

OVAHAMİDİYE

KÖYCİVARI

233

2

701,08 m²

ARSA

₺2.804.000,00

₺84.120,00

02.10.2025
Perşembe Saat:16.20

Uydu Görüntüsü

140

KARACABEY

OVAHAMİDİYE

KÖYCİVARI

233

4

830,47 m²

ARSA

₺3.322.000,00

₺99.660,00

02.10.2025
Perşembe Saat:16.30

Uydu Görüntüsü

141

KARACABEY

OVAHAMİDİYE

KÖYCİVARI

233

6

782,77 m²

ARSA

₺3.131.000,00

₺93.930,00

02.10.2025
Perşembe Saat:16.40

Uydu Görüntüsü

142

KARACABEY

OVAHAMİDİYE

KÖYCİVARI

233

7

727,25 m²

ARSA

₺2.909.000,00

₺87.270,00

02.10.2025
Perşembe Saat:16.50

Uydu Görüntüsü

143

KARACABEY

OVAHAMİDİYE

KÖYCİVARI

233

8

636,57 m²

ARSA

₺2.546.000,00

₺76.380,00

03.10.2025
Cuma Saat:10.00

Uydu Görüntüsü

144

KARACABEY

OVAHAMİDİYE

KÖYCİVARI

234

4

602,84 m²

ARSA

₺2.411.000,00

₺72.330,00

03.10.2025
Cuma Saat:10.09

Uydu Görüntüsü

145

KARACABEY

OVAHAMİDİYE

KÖYCİVARI

234

5

609,03 m²

ARSA

₺2.436.000,00

₺73.080,00

03.10.2025
Cuma Saat:10.18

Uydu Görüntüsü

146

KARACABEY

OVAHAMİDİYE

KÖYCİVARI

234

6

604,05 m²

ARSA

₺2.416.000,00

₺72.480,00

03.10.2025
Cuma Saat:10.27

Uydu Görüntüsü

147

KARACABEY

OVAHAMİDİYE

KÖYCİVARI

235

4

644,65 m²

ARSA

₺2.579.000,00

₺77.370,00

03.10.2025
Cuma Saat:10.36

Uydu Görüntüsü

148

KARACABEY

OVAHAMİDİYE

KÖYCİVARI

235

5

631,39 m²

ARSA

₺2.526.000,00

₺75.780,00

03.10.2025
Cuma Saat:10.45

Uydu Görüntüsü

149

KARACABEY

OVAHAMİDİYE

KÖYCİVARI

235

6

767,04 m²

ARSA

₺3.068.000,00

₺92.040,00

03.10.2025
Cuma Saat:10.54

Uydu Görüntüsü

150

KARACABEY

OVAHAMİDİYE

YENİBAHÇELER

1160

662,41 m²

ARSA

₺2.650.000,00

₺79.500,00

03.10.2025
Cuma Saat:11.03

Uydu Görüntüsü

151

KARACABEY

OVAHAMİDİYE

KÖYCİVARI

1161

604,54 m²

ARSA

₺2.418.000,00

₺72.540,00

03.10.2025
Cuma Saat:11.12

Uydu Görüntüsü

152

KARACABEY

OVAHAMİDİYE

KÖYCİVARI

1162

604,67 m²

ARSA

₺2.419.000,00

₺72.570,00

03.10.2025
Cuma Saat:11.21

Uydu Görüntüsü

139. Sıra ila 152. Sıra : Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Kırsal Yerleşme Alanı İçinde Kalmaktadır.

153

KARACABEY

TAŞLIK

BAYIRALTI

677

795,16 m²

ARSA

₺11.927.000,00

₺357.810,00

03.10.2025
Cuma Saat:11.30

Uydu Görüntüsü

154

KARACABEY

TAŞLIK

BAYIRALTI

678

663,47 m²

ARSA

₺9.952.000,00

₺298.560,00

03.10.2025
Cuma Saat:11.39

Uydu Görüntüsü

153. Sıra ila 154. Sıra : 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Bulunmaktadır.

155

KARACABEY

KARAKOCA

0

4526

7.850,00 m²

TARLA

₺62.800.000,00

₺1.884.000,00

03.10.2025
Cuma Saat:14.00

Uydu Görüntüsü

156

KARACABEY

KARAKOCA

116

1

7.485,41 m²

ARSA

₺74.854.000,00

₺2.245.620,00

03.10.2025
Cuma Saat:14.15

Uydu Görüntüsü

157

KARACABEY

KARAKOCA

117

1

4.147,09 m²

ARSA

₺41.471.000,00

₺1.244.130,00

03.10.2025
Cuma Saat:14.30

Uydu Görüntüsü

158

KARACABEY

KARAKOCA

118

1

4.432,27 m²

ARSA

₺44.323.000,00

₺1.329.690,00

03.10.2025
Cuma Saat:14.45

Uydu Görüntüsü

159

KARACABEY

KARAKOCA

118

2

2.773,88 m²

ARSA

₺27.739.000,00

₺832.170,00

03.10.2025
Cuma Saat:15.00

Uydu Görüntüsü

160

KARACABEY

KARAKOCA

119

1

5.130,82 m²

ARSA

₺51.308.000,00

₺1.539.240,00

03.10.2025
Cuma Saat:15.15

Uydu Görüntüsü

161

KARACABEY

KARAKOCA

122

1

2.225,38 m²

ARSA

₺22.254.000,00

₺667.620,00

03.10.2025
Cuma Saat:15.30

Uydu Görüntüsü

155. Sıra ila 161. Sıra : Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Kırsal Yerleşme Alanı İçinde (Uluabat Gölü Sulak Alan Koruma Alanı) Kalmaktadır.

162

KARACABEY

KARAKOCA

YENİBAHÇELER

130

4

1.844,17 m²

ARSA

₺18.442.000,00

₺553.260,00

03.10.2025
Cuma Saat:15.45

Uydu Görüntüsü

162. Sıra : Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Kırsal Yerleşme Alanı Dışında (Tarım Alanı ve Uluabat Gölü Sulak Alan Koruma Alanı) Kalmaktadır.

163

KARACABEY

OVAHAMİDİYE

KARAÇAYIR

187

5

11.836,27m²

ARSA

₺47.345.000,00

₺1.420.350,00

03.10.2025
Cuma Saat:16.00

Uydu Görüntüsü

163. Sıra : Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Kırsal Yerleşme Alanı İçinde Kalmaktadır.

164

KARACABEY

TAŞLIK

0

665

2.747,45 m²

ARSA

₺41.212.000,00

₺1.236.360,00

03.10.2025
Cuma Saat:16.15

Uydu Görüntüsü

164. Sıra : 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Bulunmaktadır.

165

KARACABEY

YENİKARAAĞAÇ

0

1456

3.150,00 m²

TARLA

₺31.500.000,00

₺945.000,00

03.10.2025
Cuma Saat:16.30

Uydu Görüntüsü

166

KARACABEY

YENİKARAAĞAÇ

0

1634

14.685,96m²

ARSA

₺146.860.000,00

₺4.405.800,00

03.10.2025
Cuma Saat:16.45

Uydu Görüntüsü

165. Sıra ila 166. Sıra : Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Kırsal Yerleşme Alanı İçinde (Uluabat Gölü Sulak Alan Koruma Alanı) Kalmaktadır.

GENEL HÜKÜMLER
Madde 1- İşin Konusu
Mülkiyeti Karacabey Belediyesi tüzel kişiliğine ait yukarıda tabloda yeri, cinsi, ada, pafta, parsel numaraları, yüz ölçümleri, ihale günleri ve saatleri belirtilen 1. Sıra numarasından başlayıp 154. Sıra Numarasına kadar olan taşınmazlar 2886 sayılı Yasanın 45’nci maddesi gereği (AÇIK TEKLİF USULÜ) açık arttırma ile 155. Sıra numarasından başlayıp 166. Sıra numarasına kadar olan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ile satılacaktır.

İhalenin İlan Şekli

:

Resmi Gazete, Ulusal Basın, Yerel Basın, Kurum İnternet Sitesi, Belediye İlan Panosu

İlgili Mevzuat

:

2886 Sayılı Kanunun 35/a. Maddesi ile 45. Maddesi

1 . Sıra ila 154. Sıra no.lu Taşınmazların
Şartname Bedeli

:

5.000,00.-TL

155. Sıra ila 166. Sıra no.lu Taşınmazların
Şartname Bedeli

:

10.000,00.-TL

İhalenin Yapılacağı Adres

:

Runguçpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, No:1 Karacabey Belediyesi Hizmet Binası, 8. Kat, Toplantı Odası

1 . Sıra ila 36. Sıra no.lu Taşınmazların
İhale Tarih ve Saati

:

29.09.2025 Pazartesi günü, Saat: 10.00 ila 16.50 arası Sıra numaraları takip edilerek her bir parsel ayrı ayrı satılacaktır.

37 . Sıra ila 72. Sıra no.lu Taşınmazların
İhale Tarih ve Saati

:

30.09.2025 Salı günü, Saat: 10.00 ila 16.50 arası Sıra numaraları takip edilerek her bir parsel ayrı ayrı satılacaktır.

73 . Sıra ila 106. Sıra no.lu Taşınmazların
İhale Tarih ve Saati

:

01.10.2025 Çarşamba günü, Saat: 10.00 ila 16.50 arası Sıra numaraları takip edilerek her bir parsel ayrı ayrı satılacaktır.

107.Sıra ila 142. Sıra no.lu Taşınmazların
İhale Tarih ve Saati

:

02.10.2025 Perşembe günü, Saat: 10.00 ila 16.50 arası Sıra numaraları takip edilerek her bir parsel ayrı ayrı satılacaktır.

143. Sıra ila 154. Sıra no.lu Taşınmazların
İhale Tarih ve Saati

:

03.10.2025 Cuma günü, Saat: 10.00 ila 11.39 arası Sıra numaraları takip edilerek her bir parsel ayrı ayrı satılacaktır.

155. Sıra no.lu Taşınmazın Son Başvuru
Tarih ve Saati

:

03.10.2025 Cuma günü, Saat: 14.00’da satışı yapılacaktır.

156. Sıra no.lu Taşınmazın Son Başvuru
Tarih ve Saati

:

03.10.2025 Cuma günü, Saat: 14.15’da satışı yapılacaktır.

157. Sıra no.lu Taşınmazın Son Başvuru
Tarih ve Saati

:

03.10.2025 Cuma günü, Saat: 14.30’da satışı yapılacaktır.

158. Sıra no.lu Taşınmazın Son Başvuru
Tarih ve Saati

:

03.10.2025 Cuma günü, Saat: 14.45’da satışı yapılacaktır.

159. Sıra no.lu Taşınmazın Son Başvuru
Tarih ve Saati

:

03.10.2025 Cuma günü, Saat: 15.00’da satışı yapılacaktır.

160. Sıra no.lu Taşınmazın Son Başvuru
Tarih ve Saati

:

03.10.2025 Cuma günü, Saat: 15.15’da satışı yapılacaktır.

161. Sıra no.lu Taşınmazın Son Başvuru
Tarih ve Saati

:

03.10.2025 Cuma günü, Saat: 15.30’da satışı yapılacaktır.

162. Sıra no.lu Taşınmazın Son Başvuru
Tarih ve Saati

:

03.10.2025 Cuma günü, Saat: 15.45’da satışı yapılacaktır.

163. Sıra no.lu Taşınmazın Son Başvuru
Tarih ve Saati

:

03.10.2025 Cuma günü, Saat: 16.00’da satışı yapılacaktır.

164. Sıra no.lu Taşınmazın Son Başvuru
Tarih ve Saati

:

03.10.2025 Cuma günü, Saat: 16.15’da satışı yapılacaktır.

165. Sıra no.lu Taşınmazın Son Başvuru
Tarih ve Saati

:

03.10.2025 Cuma günü, Saat: 16.30’da satışı yapılacaktır.

166. Sıra no.lu Taşınmazın Son Başvuru
Tarih ve Saati

:

03.10.2025 Cuma günü, Saat: 16.45’da satışı yapılacaktır.

NOT: 29 – 30 Eylül ve 01 – 02 – 03 Ekim 2025 ihale tarihlerinde Saat:12.00 ile 13.00 arasında ihale yapılmayacaktır. İstekliler ihale ile ilgili istenilen belgeleri eksiksiz olarak ihale tarihinde, ihale saatinde, ihale komisyon Başkanlığına teslim edecektir. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo – Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.
Madde 2- İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini :
2.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye başvuru dosyası verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a)

İhale dokümanının görülebileceği yer

:

Karacabey Belediyesi Hizmet Binası, 3. Kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

b)

İhale dokümanının satın alınabileceği yer

:

Karacabey Belediyesi Hizmet Binası, 3. Kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

2.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. Dokümanı satın alan, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra İhale dokümanını satın alan kişiden, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.
2.3. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları, kabul etmiş sayılır.
Madde 3- İhaleye Katılabilme Şartları:
İhaleye katılacak olanlardan aşağıdaki şartlar aranır.
a. Nüfus cüzdan sureti, Nüfus kayıt örneği / Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdan) Fotokopisi (Özel kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin),
b. 18 yaşını doldurmuş olmak,
c. Kanuni ikametgâhı gösteren ikametgâh senedi, (gerçek kişiler için)
d. Tebligat için Türkiye’de adres göstermek ve irtibat için telefon, elektronik posta adresi, UETS ve varsa faks numarası
e. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

  • Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge aslı,
  • Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
  • Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge aslı,

f. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri aslı.

  • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı ve nüfus cüzdanı sureti.
  • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dış işleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
  • Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge aslı,

g. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri aslı, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
h. İsteklinin ortak girişim (Ortak girişim, iş ortaklığı şeklinde olabilir; konsorsiyum şeklinde olamaz.) olması halinde; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesini,
i. İsteklinin bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde; i.1.Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerdeki resmi makamlardan ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair bir belgenin ibrazı,
i.2. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerdeki siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri yetkili bir makamdan sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2025 yılı içinde alınmış bir belgenin aslını, yahut noter onaylı aslı gibidir suretini ibraz etmesi,
i.3. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının Noterden tasdikli bir suretinin ibrazı,
i.4. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya vâkıfı temsil edenlerin temsile yetkili kılındıklarına dair kararın Noterden tasdikli suretinin ibrazı,
i.5. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf’ı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı,
i.6. Vakfın gayrimenkul alımı konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alınmış geçerli izin belgesini ibrazı.
j. İsteklinin bir Kooperatif olması halinde; Yönetim kurulu görev dağılımı kararı ile temsile yetkili görevlileri gösteren karar ve temsile yetkili olan kişilerden; kimlik (nüfus cüzdan) fotokopisi, yerleşim yeri adres (ikametgah) belgesi, muhtardan alınmış nüfus cüzdan sureti ya da e-devletten alınmış nüfus kayıt örneği, Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri yetkili bir makamdan kooperatifin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğunu gösteren 2025 yılı içinde alınmış bir belge aslı yahut noter onaylı aslı gibidir sureti, Kooperatifin imza sirküleri aslı, Ticaret Sicil Gazetesi (varsa değişiklikleriyle beraber), vergi levhası fotokopisi, genel kurul kararı veyahut yönetim kurulu kararı (gayrimenkul kiralama ile satın alınması hususunda ve ihale yetkililerini gösteren karar), kooperatifin kaşe ya da mühürü sunulması zorunludur.
k. İmzalı ihale şartnamesinin teklif dosyasına konulması.
l. Karacabey Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden son bir ay içerisinde alınmış belge aslı.
m. Muhammen bedelin % 3’ü oranında geçici teminatın yatırıldığına dair belge.(Makbuz/Mektup)
n. Belediyemiz İdaresince açılmış olan ihalelere girmiş olup da ihalenin veya sözleşmenin feshine; ve/veya teminatın irad kaydedilmesine sebebiyet vermediklerine dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır),
o. İhale dosyası satın alındığına dair belge. (satın alındığını gösterir makbuz)
p. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin c, d, e, f, g, k, l. bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekmektedir.
q. 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, (Bu madde sadece 155.sıra ila 166. sıra no.lu taşınmaz isteklileri için geçerlidir.) İhaleye katılabilmek için isteklilerde aranan belgelerin, evrak asılları, noter onaylı asılları yahut aslı gibidir onaylı evrak aslı veya ilgili kurumlar tarafından aslı gibi onaylı evrakların asıllarının sunulması zorunludur.
İlan Olunur.

Kaynak: İlan.gov.tr