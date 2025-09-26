Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Karacabey Ekmekçi Mahallesi’nde çıkan orman yangınıyla ilgili yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin tüm imkanlarıyla müdahale ettiğini belirterek, “Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için kesintisiz mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bozbey, yangının çıktığı ilk anlarda rüzgar hızının saatte 16 kilometre olduğunu, ancak zaman zaman 60 kilometreye kadar ulaştığını belirtti. Bu tür olumsuz hava koşullarının söndürme çalışmalarını ciddi şekilde güçleştirdiğini vurguladı.

Başkan Bozbey, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na ait 18 araç ve 75 personelin hızla yangın bölgesine sevk edildiğini, iştirakler ve Ulaşım Daire Başkanlığı’nın desteğiyle bu sayının 45 araca ve yaklaşık 120 personeline ulaştığını belirtti. Yangınla mücadelede vatandaşlar, muhtarlar ve köy halkının da büyük bir özveriyle görev aldığını vurgulayan Bozbey, “Doğayı korumak için emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bozbey, yangının enerji nakil hatlarında arızalara yol açtığını ve bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığını belirtti. Ekiplerin, hem yangını kontrol altına almak hem de can ve mal güvenliğini sağlamak adına koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Mustafa Bozbey, son olarak Karacabeyli vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Tüm kurumlarımız ve iştiraklerimizle birlikte mücadelemizi sürdürüyoruz. Kısa sürede yangını kontrol altına alacağımıza inanıyorum” dedi.