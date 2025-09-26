YouTube'daki 'Soğuk Savaş' programında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) “İçki tüm kötülüklerin anasıdır” hadis-i şerifini alaya alarak mizah unsuru haline getirdi. Programın ilgili bölümü sosyal medyada hızla yayıldı ve kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

Programda Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili toplumda nefret ve tahrik unsuru taşıyan ifadeler kullanıldığı gerekçesiyle yargı süreci başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu yayınla ilgili olarak ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla soruşturma açtı.

4,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME DÜZENLENDİ

‘Soğuk Savaş’ programının sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz hakkında, “basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla kişi başı 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği’nin programa dair hazırladığı video çözümleme raporuna da yer verildi.

İddianamede, ifadesine yer verilen şüpheli Enes Akgündüz'ün programın ana temasının gülmek ve güldürmek olduğunu belirttiği ifade edildi.

"O ANKİ HEYECANLA SORUYU VE SORUNUN NE ANLAMA GELDİĞİNİ ANLAYAMADIM"

Kendisine sorulan soruda Hz. Muhammed'in hadisi olduğunu bilmediğini savunan Akgündüz'ün "Programa katıldığımda ilk kez böyle bir şeye dahil olduğum için çok heyecanlıydım ve stres altındaydım. Program boyunca çevremdekiler bana sakin kalmam yönünde telkinlerde bulundular. Ben muhafazakar bir ailede yetiştim. Ben de ailem gibi muhafazakar bir düşünceye sahip insan oldum. O anki heyecan durumuyla soruyu ve sorunun ne anlama geldiğini anlayamadım.

Anlayamadığım için de bir cevap veremedim. Ben soruyu kesinlikle anlamadım. Anlamış olsam zaten tepki gösterir ve bu görüntülerin yayınlanmasına kesinlikle izin vermezdim. Karşı tarafın bana yöneltmiş olduğu soru karşısında bir cevap veremediğim için suçlu olmayı kabul etmiyorum." şeklindeki ifadesi iddianamede yer aldı.

"BAHSİ GEÇEN SÖZÜN HADİS OLUĞUNU BİLMİYORDUM"

İddianamede, ifadesi yer alan şüpheli Boğaç Soydemir ise "Bahsi geçen sözün bir hadis olduğu bilmiyordum, arkadaşlardan duydum. Normal söylenen bir söz olarak biliyordum. Hiçbir şekilde din hakkında ya da Peygamber efendimiz hakkında rencide edici bir şey söyleme niyetim yoktur." dedi.