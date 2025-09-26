Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği’nin tevdii raporu, MASAK ve Sayıştay incelemeleri ile bilirkişi raporlarına dayanılarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan 32 konser hizmet alımında kamunun 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski belediye bürokratları ve şirket yetkililerinin de yer aldığı 14 şüpheli, “görevi kötüye kullanma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla 23 Eylül’de gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edilerek savcıya ifade verdi. Soruşturmayı yürüten savcı, 5 şüpheli için adli kontrol, 9 şüpheli için ise tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk işlemi yaptı.