İnegöl Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Çalışma grupları tarafından taslak haline getirilen öneri projeleri seçimsiz genel kurulda açıklandı.

Gurbetçilere ekonomik avantajlar ve özel hizmetler sunarak İnegöl’ün hem turizm hem de ihracat hacmini artırmak amacıyla ‘Almanya İnegöl Mobilya Yolu–Turizm Ve Ticaret Projesi’ İnegöl Markaları Çalışma Grubu tarafından hazırlanarak genel kurula sunuldu. Proje genel kurul üyelerince onaylanarak görüşülmek üzere Belediye Meclisine gönderilmesi oy birliği ile kabul edildi. İşte projenin detayları…

İnegöl Kent Konseyi İnegöl Markaları Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ‘Almanya İnegöl Mobilya Yolu–Turizm Ve Ticaret’ projesinin tanıtımını Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Bahadır Bayraktar yaptı.

HEM TURİZM HEM İHRACAT HACMİ

Projenin amacından bahsederek konuşmasına başlayan Bahadır Bayraktar, “Almanya’daki gurbetçi vatandaşlarımızı memleketleriyle yeniden buluşturmak. İnegöl turizmini, gastronomisini ve mobilya sektörünü tanıtmak. Yenişehir Havalimanı’nın doğrudan uçuş potansiyelini en üst düzeye çıkarmak. Gurbetçilere ekonomik avantajlar ve özel hizmetler sunarak hem turizm hem de ihracat hacmini artırmak” dedi.

PROJE NEREDE UYGULANACAK?

Projenin hedef kitlesinden bahseden Bayraktar, “Almanya’da yaşayan Türk gurbetçiler. Gurbetçi ailelerinin ikinci nesil (çocuklar) ve üçüncü nesil (torunlar) bireyleri. Almanya’da yaşayan, Türkiye’ye kültürel veya turistik ilgi duyan yabancı vatandaşlar” diye konuştu.

Yapılan proje sunumunun ardında ise oylamaya geçildi. Proje önerisinin İnegöl Belediye Meclisinde görüşülmesi talebi oy birliği ile kabul edildi.