Güllü adıyla bilinen sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, gece 01.28 sıralarında Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki evinin 6. katındaki terastan düşerek hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Ev içi kamerasında yer alan görüntüde Güllü, önce bir odadan çıkıyor ve kapalı terasa giriyor. Görüntülerde bir süre sonra gelen seslerden Güllü’nün düştüğü anlaşılıyor. Ardından ise sanatıçının arkadaşı ve kızı panik içinde evden dışarı çıkarak aşağı indikleri görülüyor.

Kaynak: İHA