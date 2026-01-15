Nilüfer’de 16 bin metrekarelik modern tesislerinde üretim yapan şirket, resmi kayıtlara göre Türkiye’de kat ve kabin kapısı üretiminde liderdi.

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Prolift Asansör, yaptığı ileri teknoloji yatırımlarıyla yıllık üretim kapasitesini 10 bin kapıdan 160 bin adede çıkardı. Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrikaya’ya ihracat yapan firma, 2018 itibarıyla 34 ülkeye satış gerçekleştiriyordu. Prolift; standart kat ve kabin kapılarının yanı sıra paket asansör sistemleri, kabin, kontrol panosu, süspansiyon ve makine şasisi üretimiyle de sektörde yer alıyordu.

Mahkeme tarafından verilen kararla, Prolift Asansör Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Prolift Global Dış Ticaret A.Ş.’nin yanı sıra şirket yöneticileri Bahtiyar Karakoç ve Vildan Karakoç’un başvurusu doğrultusunda konkordato süreci resmen başlatıldı. 12 Ocak 2026 saat 15.30’dan itibaren geçerli olmak üzere şirketlere üç aylık geçici mühlet tanındı.

Geçici mühlet süresince şirketler hakkında yeni icra takibi başlatılamayacak, devam eden işlemler durdurulacak ve haciz uygulanamayacak. Rehinli alacaklara ilişkin takipler sürdürülebilecek olsa da, rehinli malların satışı ve korunması mümkün olmayacak.

Mahkeme, konkordatonun başarı şansının değerlendirilmesi amacıyla üç kişiden oluşan geçici konkordato komiserleri heyeti atadı. Hukukçu Hakkı Savunur Soğancı, bağımsız denetçi Neslihan Koçak ve Ali Kahve, şirketlerin tüm faaliyetlerini denetleyerek onaylayacak.

Kararda ayrıca, mühlet süresi sonrasında şirkete ait çeklerin bankalara ibraz edilmesi halinde, “karşılıksızdır” ibaresi yerine “konkordato tedbiri” şerhinin kullanılacağı kaydedildi.

Konkordato başvurusunun nihai olarak değerlendirilmesi amacıyla duruşmanın 15 Nisan 2026 tarihinde yapılacağı, alacaklıların ise yedi gün içerisinde mahkemeye itiraz hakkı bulunduğu bildirildi.