İYİ Parti Bursa milletvekili adayı olarak görev yapmış, aynı zamanda İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkan Yardımcılığı ve İYİ Parti Bursa İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Birgül Yıldız Günay, parti üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Günay'ın istifasına dair yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Merhaba, 2017 temmuz ayında başlayan samimi, içten gelen, yaşadığım kente ve ülkeye hizmet etme aşkı ile üyesi olduğum, aynı duygularla devam ettiğim, elimden geldiğince büyüklerime saygı, küçüklerime sevgi çerçevesinde yapmaya çalıştığım, farklı görevlerin tevdi edildiği İYİ Parti üyeliğimi gördüğüm lüzum üzerine 6 Ekim 2023 tarihi itibariyle sonlandırmış bulunuyorum. Siyasi çalışmalar sırasında tanıdığım dostlarıma, arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim."