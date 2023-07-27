Maden mahallesinde meydana gelen olayda Elini peynir kesme makinesine kaptıran adamın, parmağı parçalandı.
Olay Maden mahallesindeki mandırada meydana geldi. Ramazan Ç.(41) işletmesindeki peynirleri makineyle kesmeye başladı.
Bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ elini makineye kaptırdı. Baş parmağı kopma derecesine gelen adam, özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı. İlk tedavinin ardından Ramazan Ç., Ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.
Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.