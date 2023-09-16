Haziran ayında Bursa'nın Karacabey ilçesinde alacak meselesi yüzünden husumet bulunan Muhammet Ramazan Batır ve Osman Dova, Furkan A.'yı kaçırdı. Furkan A.'yı gözleri bağlı bir şekilde otomobile bindirdiler ve Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir eve getirdiler. Burada Furkan A.'nın ellerini arkadan bağlayarak ağzını tişörtle kapattılar. Batır ve Dova, Furkan A.'yı ölümle tehdit ederek dakikalarca dövdüler. Bu korkunç anlar o anları kayda alan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Daha sonra Batır ve Dova, Furkan A.'yı otomobille tekrar Karacabey ilçesine götürüp serbest bıraktılar. Ancak Furkan A.'nın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bandırma'da yakalanan ve gözaltına alınan Muhammet Ramazan Batır ve Osman Dova, 'Yağma', 'Darp' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından tutuklandılar.

Şüpheliler, ifadelerinde Furkan A.'yı borcunu ödemediği için dövdüklerini belirttiler. Ayrıca polis, darp olayı sırasında görüntüyü çeken ve cep telefonunu gasp eden kişiler hakkında da bir soruşturma başlattı.

Muhammet Ramazan Batır ve Osman Dova'nın işledikleri korkunç suç anları, bir eve getirdikleri Furkan A.'yı çıplak bir şekilde soyarak, ellerini arkadan bağlayarak ve ağzını tişörtle kapatarak işkence ettikleri anlarla dolu. Bu dehşet verici anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve daha sonra sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, şüphelilerin Furkan A.'yı tekmeleyip tokatladığı, ona küfür ettiği ve saçlarından tutarak başını koltuğun kenarına vurduğu net bir şekilde görülüyor. Bu dehşet verici olayın ardından Muhammet Ramazan Batır ve Osman Dova tutuklandı.