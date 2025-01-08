Bursa Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri ile Kahramanmaraş Mükrime Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri arasında 'mektup kardeşliği' projesi başlatıldı.

Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mektup kardeşliği projesi ile kültür köprüsü oluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Van ile başlatılan ve her yıl farklı bir şehirle sürdürülmesi planlanan mektup kardeşliği projesi, bu yıl Kahramanmaraş ile sevgi köprüsü kurarak, öğrenciler arasında hoşgörü ve kültürel zenginlikleri paylaşma bilincini pekiştirmeye devam ediyor. Öğrencilerin farklı kültürleri ve yaşam tarzlarını tanıyarak, birbirlerine karşı empati ve hoşgörü geliştirmelerini amaçlayan proje ile gençlerin duygu ve düşüncelerini ifade ederek yazılı iletişim becerilerini geliştirmeleri de hedeflenmektedir.

Proje koordinatörü Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Alan Öğretmeni Suat Alptekin, “İletişim öğrencilerinin duygu ve düşüncelerini etkili bir şekilde ifade edebilmeleri büyük önem taşır. Yazılı iletişim becerilerinin gelişmesine katkı sağlayan mektup kardeşliği projesi, aynı zamanda öğrencilerimizin farklı kültürleri tanımasını ve farklı yaşam tarzlarını öğrenmelerini hedefleyerek, onlara daha geniş bir perspektif kazandırmayı hedeflemektedir. Bu proje, öğrenciler arasında hoşgörü ve empatiyi teşvik ederken, toplumsal sorumluluk bilincini de artırmaktadır" dedi.

Kahramanmaraş Mükrime Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler Öğretmeni Ece Yıldırım, “Mektup kardeşliği projesi ile farklı şehirlerden öğrenciler arasında ulusal bir bağ kurmak, birlik ve beraberlik bilincini artırmak projemizin önemli hedeflerinden biridir. Gençlerin farklı yaşam tarzlarını ve kültürleri tanıyarak toplumsal bağları güçlendirmelerine yardımcı olan proje aynı zamanda öğrencilerin düşüncelerini açık ve etkili bir şekilde ifade etmelerini sağlayarak yazılı iletişim becerilerini geliştirmeleri açısında da önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

Projenin kendisini heyecanlandırdığını söyleyen Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Bölümü 11. sınıf öğrencisi Sümeyye Büyükkaragöz, “Teknolojinin bu kadar geliştiği günümüzde yazdığımız mesaja anında cevap alabiliyorken, mektubuma cevap beklerken hissettiğim heyecan beni mutlu ediyor. Ülkemizin farklı bir şehrinde bulunan akranım olan birisiyle mektuplaşmak ve farklı bir kültürü tanımak ise güzel bir duygu" diye konuştu.