Bursa'nın İznik ilçesinden Şırnak'a tayin olan jandarma astsubay kıdemli çavuş Muhammet Kalas görev yerinde kalp krizi geçirdi.
Kalp krizi sonucu üst üste müdahale yapılmasına rağmen hayata döndürülemeyen Muhammet Kalas görev yerinde şehit düştü.
Bursa'nın İznik ilçesinden 1 ay önce Şırnak'a tayin olan astsubay Muhammet Kalaz, yürütülen operasyon sırasında rahatsızlanıp, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kalaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Bekar olduğu öğrenilen Kalaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Karabük'e gönderilecek
Kaynak: Hâkimiyet Gazetesi