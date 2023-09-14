Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği üyesi, Saints ‘N’ Sinners’ın davulcusu genç Bursalı iş adamı Doğan Rekkalı dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Rekkalı'nın ölüm haberini Saints ‘N’ Sinners sosyal medya hesabından duyurdu.Rekkalı'nın cenazesi 15 Eylül 2023 tarihinde (Cuma günü) yarın Bursa Organize Sanayi Camii’nde kılınacak öglen namazına müteakip Hasköy Aile Kabristanı’na defnedilecektir

Grup tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Bu Sizlerle yasımızın ve kederimizin derinliğini sözcüklerle ifade edemeyeceğimiz denli üzücü bir haber paylaşmak zorundayız.On altı yıllık grup arkadaşımız ve ebedi dostumuz, Saints ‘N’ Sinners’ın enerjisi bitmek tükenmek bilmeyen davulcusu Doğan Rekkalı’yı maalesef 13 Eylül Çarşamba günü kaybettik.Doğan kişiliğiyle, yeteneğiyle, ürettikleriyle çoktan adını heavy metal tarihine ve kalplerimize çıkmayacak şekilde kazıdı.Anısı hep bizlerle, Doğan hep Saints ‘N’ Sinners’la olacak.

Not: Dostlarımızdan ve dinleyicilerimizden bu zor zamanda ailesinin mahremiyetine ve yas sürecine saygı göstermelerini rica ediyoruz"