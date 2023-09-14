Banka hesabı açmak için gerekli evraklar adlı yazı dizimizde T.C. hudutlarında bulunan bankaların şubelerinde hesap açılması esnasında gerekli evraklar ve prosedürleri anlatacağız. Öncelikli olarak 18 yaşını doldurmak birinci koşul olarak karşımıza çıkmakta olup , 18 yaş altı gençlerimiz de anne ve babalarıyla şubelere giderek hesap açılımını gerçekleştirebilirler. 18 yaş üstü bireyler Kimlik belgeleriyle birlikte şubelere gidip gerekli evrakları imzalayarak hesap açılımını gerçekleştirebilirler.

Banka Hesaplarını ana kategorilere ayırmak gerekirse bireysel ve kurumsal olarak iki kategoride toplayabiliriz. Bireysel bankacılık kendi şahsi banka hesabınız olduğundan dolayı işlemlerinizi daha az evrak yüküyle yürütebilirken, kurumsal bankacılık işlemlerinde biraz daha fazla evrak yükü oluşmaktadır. Bazı bankalar hesap açılımlarında hesap açılış ücreti alırken, bazı bankalar ki hatta çoğu banka da hesap açılışları ücretsiz olarak gerçekleşmektedir.

Bireysel bankacılık işlemlerinizi biraz daha açacak olursak, açtığınız hesabınız eğer ki maaş hesabınız değilse genelde sizlerden her 6 ay da bir hesap işletim ücreti adı altında para kesintisi yapılmaktadır. Bunlardan kurtulmak adına banka hesaplarınız dan otomatik ödeme talimatı vererek bu masraftan kurtulmak da mümkündür. Bankacılık işlemleri genelde İnternet bankacılığı ile yürütüldüğünden bu sayede vakit kaybının da önüne geçilmiş olunur.

Maaş hesabı açtıranların avantajları, genel de bu müşterilerine normal müşterilerinden daha fazla imkan sağlamaktadırlar. Bankalar maaş müşterilerinden eft , havale masrafı gibi gereksiz masrafları almamakla birlikte yıllık hesap işletim ücretini de talep etmemektedirler.

Bankası Hesabı Açılımında İmzalayacağınız Evraklar

Yeni Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi

Alım Satım Çerçeve Sözleşmesi

Risk Bildirim Formu

Nemalandırılmama Talimatı

Gerçek kişi için gerekli evraklar;

Kimlik Belgesi

Tüzel kişi için gerekli evraklar ;