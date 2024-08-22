Brooklyn, New York'ta hayata geçirdiği çığır açan yeni multimedya projesi, sinema ve tiyatro dünyalarını bir araya getiriyor. Bursalı Gültiken'in görüntü yönetmenliğini üstlendiği bu proje, eleştirmenler tarafından büyük beğeni topladı.

‘UNTITLED,1970’adlı proje, Arantxa Ibarra'nın yönetmeliğinde ve Insouciants Films'in yapımcılığında hayat buldu. Bağımsız bir yapım olarak dikkat çeken bu eser, dostluk ve kayıplarla başa çıkma hikâyesini ele alıyor. İki genç çocuğun geçmişlerinden gelen acı, keder ve travmalarla baş etmeye çalışırken birbirlerinde buldukları teselli ve denge üzerine yoğunlaşıyor.

Bu proje, tiyatro ve film arasındaki sınırları zorlayarak izleyicilere eşsiz bir deneyim sunuyor. Samimi canlı aksiyon tiyatrosu ile Hollywood kalitesinde bir film bir araya getirildi ve sahnelendi. New York'taki başarısının ardından, aynı temele dayanan uzun metrajlı filmin çekimlerine 2025 sonbaharında İzlanda ve Amerika Birleşik Devletleri'nde başlanması planlanıyor. Mete Gültiken, bu heyecan verici projede görüntü yönetmeni olarak görevine devam edecek.

Kaynak: İHA