İnegöl Devlet Hastanesi’nde ilk kez uygulanan kapalı yöntem kalın bağırsak ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

71 yaşındaki Mustafa Tairov, kabızlık şikayetiyle hastanenin Genel Cerrahi polikliniğine başvurdu. Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından hastaya kalın bağırsak (kolon) kanseri tanısı konuldu.

Hastanın tedavi süreci kapsamında, İnegöl Devlet Hastanesi’nde ilk kez uygulanan “laparoskopik low anterior rezeksiyon” yöntemi tercih edildi. Kapalı (laparoskopik) yöntemle gerçekleştirilen ameliyat, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Samet Güler tarafından başarıyla tamamlandı.

Ameliyatın ardından hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hastane yönetimi süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.