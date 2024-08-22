Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılı için bütçe açığı ve cari açık geçen yıl paylaştıkları OVP tahminlerinden çok daha iyi oranlarda gerçekleşeceğini belirterek, büyümenin dengeli yapıda devam ettiği, enflasyon ile mücadelenin ise çok daha güçlü zeminde sürdürüldüğünü kaydetti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Planlamalara (OVP) yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güçlü siyasi sahiplenme ve koordinasyon içinde politikaları uyguladıklarını ve sonuç aldıklarını kaydetti.

Son gelişmelere bakıldığında, 2024 yılı için bütçe açığı ve cari açık geçen yıl paylaştığımız OVP tahminlerinden çok daha iyi oranlarda gerçekleşeceğini ifade eden Yılmaz, " Büyümemiz daha dengeli bir yapıda devam ederken, enflasyon ile mücadelemiz çok daha güçlü bir zeminde sürdürülecek" dedi.

EYLÜL'DE OVP GÜNCELLENECEK

"Harcama, verimlilik ve gelir yönlü mali tedbirler ile dinamik ticaret politikaları risklerimizi azaltırken, dezenflasyon politikalarımızı da destekliyor" diyen Yılmaz, "Ağustos ayında yüzde 50’ye yaklaşan, Eylül ayında ise yüzde 50’nin altına inen enflasyon oranları görmeyi bekliyoruz. Eylül ayında kamuoyu ile paylaşacağımız güncellenmiş OVP’de bu oranlarla ilgili son tahminlerimiz ve hedeflerimiz yer alacak. 2025-2027 dönemini kapsayacak OVP için Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere kurumlarımızla teknik çalışmalarımız devam ediyor. Diğer yandan ilgili kesimlerle istişare içinde katılımcı bir yaklaşımı hayata geçiriyoruz. Ülkemiz için altın kıymetinde olan ve tarihi bir fırsat penceresi olarak değerlendirdiğimiz dört yıllık seçimsiz dönemde yapısal dönüşümler ile bu resmi tamamlamayı planlıyoruz. Sanayiden tarıma, turizmden hizmetlere, enerjiden lojistiğe, yeşil ve dijital dönüşüm ile yolumuza devam edeceğiz. Eğitim ve sağlıkta yeni seviyelere ulaşırken, “mülkün temeli” olarak gördüğümüz adalet alanında güveni ve hızı artırmaya dönük reformlarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Yılmaz, güvenlik alanında etkin teknolojiler ve kurumsal yapı ile insanın huzurunu koruyacaklarını belirterek, "Amacımız ülkemizi her alanda daha güçlü bir şekilde yarınlara taşımak, insanımızın refahını artırmaktır. Zorlu dünya ve bölge koşullarına rağmen, istikrar içinde büyümeye ve sosyal refahımızı kalıcı bir şekilde artırmaya kararlıyız" dedi.

https://twitter.com/_cevdetyilmaz/status/1826542193013662091