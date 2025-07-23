Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın koordinesinde gerçekleşen teknik gezide, gençler ekmek üretim sürecini yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Hamurun yoğrulmasından paketlenmeye kadar olan tüm aşamaları gözlemleyen katılımcılar, un ve hamurla ilgili çeşitli analizlerin yapıldığı laboratuvarları da inceledi. BESAŞ’ta el değmeden üretim yapıldığını gören gençler, hijyen ve halk sağlığının öncelikli olduğunu yerinde deneyimledi. Uzman ekipler tarafından bilgilendirilen gençler, gezinin kendileri için öğretici ve faydalı olduğunu belirterek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e, Büyükşehir Belediyesi’ne, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na ve BESAŞ’a teşekkür etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilerleyen günlerde gençlerin farklı kurumları ziyaret ederek mesleki deneyim kazanmalarını sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: Bülten