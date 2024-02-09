Bursa'dan İnegöl'e buzdolabı tamirine gelen işçi kalbine yenik düştü.

Edinilen bilgiye göre Bursa'dan Cerrah mahallesine buzdolabı tamirine gelen Lemi Bahadır Menteşeli (53) dönüş yolunda araç içerisinde kalp krizi geçirdi. İstiklal Caddesi üzerinde aracı sağa çeken arkadaşı durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Menteşeli, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: FAHRETTİN ENİŞ