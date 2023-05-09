Bursalı iş kadınlarının bir araya gelerek oluşturdukları Miss Quality Group'un geleneksel Hıdırellez Şenliği, bu yıl da eğlence dolu görüntülere sahne oldu.BURSA (İGFA) - Baharın gelişini geleneksel hıdrellez gecesiyle kutlayan Miss Quality Group üyesi Bursalı kadınlar, pandemi döneminin ardından düzenlenen renkli organizasyonda buluştu.

Geceye rengarenk kıyafetleriyle katılan hanımlar, dilek ağacına çaput bağlayıp, ardından gelenek gereği yakılan ateşin üzerinden atladı.

Sahnelerin sevilen ismi İrfan Şehitoğlu'nun şarkılarıyla coşkunun doruğa çıktığı Botanik Garden'deki renkli gecede konuşan Miss Quality Group Kurucusu Ebru Yalçın Gürük, baharın gelişine coşku içinde 'merhaba' demenin keyfini yaşadıklarını söyledi.