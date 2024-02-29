Olay, 24 Şubat günü merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye 21 Yaş Altı Erkekler Karate Milli Takımı sporcusu Emir Buğra Gencan (20) idaresindeki motosiklet otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Gencen savrularak ağır yaralandı. Kaza sonrası Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Gencan, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Öte yandan, Bursa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde 84 kilo sıkletinde mücadele eden Gencan’ın vefatı, çevresini ve yakınlarını derin üzüntüye boğarken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sosyal medya hesabından üzüntüsünü paylaştı.

Kaynak: İHA