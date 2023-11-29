Bursa'nın otomotiv devi Renault, heyecan verici bir dönemece giriyor! Bursa'daki üretim tesislerinde hayat bulacak olan 3. nesil Dacia Duster, tasarımında Bigster konseptinin etkileyici izlerini taşıyor. Hibrit, benzinli ve LPG seçenekleriyle donatılan bu model, çevre dostu alternatifler sunarak sürücülere geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor.

Avrupa pazarında iddialı bir çıkış yapmaya hazırlanan yeni Duster'ın başlangıç fiyatının 20 bin Euro civarında olması bekleniyor. Oyak Renault, Mitsubishi işbirliğinden sonra bu yenilikçi aracıyla otomobil tutkunlarını kendine çekmeye hazırlanıyor.

Otomotiv dünyasının devi Oyak Renault, Bursa'da üretilecek olan 3. nesil Dacia Duster ile tasarım ve teknolojiyi bir araya getirerek sürücülere yepyeni bir deneyim sunuyor. Aracın öne çıkan özellikleri arasında çeşitli motor seçeneklerinin yanı sıra modern tasarımı ve Avrupa'nın beklentilerini karşılayacak rekabetçi fiyatı bulunuyor.

Yenilikçi ve şık tasarımıyla dikkat çeken bu araç, Bigster konseptinden ilham alarak kendine özgü bir karakter ortaya koyuyor. Oyak Renault'un üretim gücüyle birleşen bu model, sadece şehir içi değil, aynı zamanda off-road tutkunları için de iddialı bir tercih olacak. Avrupa'da otomobil tutkunlarını cezbetmesi beklenen 3. nesil Dacia Duster, farklı sürüş seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek.