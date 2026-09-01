Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kurumu Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), lisans öğrencilerine dönük Yurt İçi Lisans Başarı Bursu Programı için başvuru sürecini başlattı.

Bakanlığın açıklamasına göre, 2025 ya da 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bin içinde yer alan ve programda belirtilen 41 lisans bölümünden birine yerleşen öğrenciler başvuru yapabilecek.

Program dahilinde 500 lisans öğrencisine aylık 13 bin 750 lira burs sağlanacak. Başvurular, burs.tenmak.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Süreç, 15 Eylül Salı günü saat 17.00'de son bulacak.

Başarı sıralamasına göre belirlenecek

Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, yerleştikleri bölümlere göre ilgili senenin YKS başarı sıralamaları baz alınarak değerlendirilecek. Her bölüm için ayrılan kontenjan dahilinde en yüksek başarı sırasına sahip öğrenciler burs almaya hak kazanacak.

Birinci sınıfı tamamlayıp ikinci sınıfa geçen öğrenciler için ise genel ağırlıklı not ortalamasının minimum 2,50/4,00 veya 65/100 olması istenecek.

Mentörlük desteği de sağlanacak

Burs programına dahil edilen öğrencilere, öğrenim gördükleri alan ve kariyer hedefleri göz önünde bulundurularak TENMAK uzmanları ile kendi alanında tecrübeli çalışanlar arasından mentörler atanacak.

TENMAK Araştırma Burs Programları, başarı ve araştırma olmak üzere iki ana başlık altında yürütülüyor. Bu programlarla, üniversitenin ilk yılından başlayarak nitelikli, üretken ve uluslararası standartlarda araştırma yapabilecek gençlerin desteklenmesi hedefleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda şunları kaydetti:

"Geleceğimizin enerjisi gençlerimiz için TENMAK Lisans Başarı Bursu başvurularımız başladı. Enerji, nükleer, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi 41 alanda ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek gayesiyle YKS'de ilk 100 bine giren 500 lisans öğrencimize aylık 13 bin 750 lira burs imkanı ve mentörlük desteği sunacağız. Enerjide tam bağımsız Türkiye yolunda gençlerimizin her zaman yanındayız. Ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa edecek bütün gençlerimizi bu imkândan faydalanmaya davet ediyorum."