Motorine yapılan zammın ardından bu kez LPG fiyatlarında artış bekleniyor. 2 Eylül'den itibaren LPG'nin litre fiyatına 1,07 ile 1,11 TL arasında zam yapılacağı belirtiliyor.

Eylül ayının başlamasıyla birlikte akaryakıtta yeni fiyat artışları gündeme geldi. Motorinin maktu ÖTV tutarındaki 3 TL'lik artışa yüzde 20 KDV'nin de eklenmesiyle pompa fiyatına litre başına 3,60 TL zam yansıyacak.

Motorinin ardından LPG kullanıcılarını da ilgilendiren yeni bir zam beklentisi ortaya çıktı.

2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'nin litre fiyatına, depolara göre değişmekle birlikte 1,07 TL ile 1,11 TL arasında zam gelmesi bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor

Vergi artışları ve yeni zamların pompa fiyatlarına yansımasıyla birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni rakamlar oluşuyor. LPG'ye beklenen artışın da uygulanması halinde araç sahiplerinin akaryakıt maliyetleri bir kez daha yükselecek.