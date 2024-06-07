Bursa Valiliği, yaptığı açıklamada il genelinde beklenen hava koşullarıyla ilgili vatandaşları uyardı. Bugün öğleden sonra başlaması öngörülen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların, özellikle Bursa'nın güneyinde yer alan Mustafakemalpaşa, Büyükorhan, Orhaneli, Harmancık, Keles ve İnegöl ilçelerinde etkili olacağı belirtildi.

Uyarıya göre, 13:00 ile 21:00 saatleri arasında gerçekleşmesi beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşların; su baskınları, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgarlar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmaları istendi. Ayrıca, yağış sırasında ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Bursa Valiliği'nin açıklaması şu şekilde:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren ilimizin güney kesimlerinde (Mustafakemalpaşa, Büyükorhan, Orhaneli, Harmancık, Keles, İnegöl) yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Vatandaşlarımızın; meydana gelebileceksel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Geçerlilik Periyodu: 07.06.2024 13:00 - 07.06.2024 21:00"