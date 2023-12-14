Bursa'da yarın sabah saatlerinde termometreler 8 derece olarak ölçülürken gün içerisinde rüzgarlı bir hava etkisini gösterecek. En yüksek sıcaklık ise 22 derece seviyelerinde ölçülecek.

Haftanın son iş gününde ise Bursa'da sabah saatlerinde hava sıcaklığı 13 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde çok bulutlu bir gökyüzüyle birlikte en yüksek sıcaklık 21 derece seviyelerinde seyredecek.

Bursa'da Cumartesi günü termometrelerde sabah saatlerinde hava sıcaklığı 9 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde kuvvetli yağmurlu etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 13 derece seviyelerinde ölçülüyor.

Bursa için 5 günlük tahmin

İnegöl'de hava nasıl olacak?

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 4 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde rüzgarlı bir hava etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 19 derece olacak.

İnegöl için 5 günlük tahmin