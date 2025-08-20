Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yürüttüğü sulama projeleriyle, üreticilerin suya erişimini daha da kolaylaştırıyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda, Erdemli ilçesi Kızılen ve Sarıkaya Mahallelerine toplam 4 bin 164 metre sulama borusu desteğinde bulundu.

Kızılen Mahallesi’nde 4 sulama sondajı için toplam 5 bin 754 metre hat projelendiren Büyükşehir, 2023 ve 2025 yıllarında 2 bin 202 metre sulama borusunu teslim etti. Proje tamamlandığında bölgedeki yaklaşık 450 çiftçi, 3 bin 500 dekar alanda sulama yapabilecek. Sarıkaya Mahallesi’nde ise sondaja terfi hattı çalışması kapsamında 3 bin 276 metre hat projelendirildi. Proje kapsamında hattın 1962 metresi teslim edildi. Tamamlandığında ise 200 çiftçi, yaklaşık 450 dekar alanda üretim yapabilecek.

Su kaynaklarından uzakta olan çiftçilerin tarımsal üretimi, Büyükşehir’in sulama borusu desteği ile verim kazanıyor. Tarımın olmazsa olmazı suya daha kolay erişim sağlayan çiftçilerin yüzü, Büyükşehir’in verdiği destekler sayesinde gülüyor.