Son dönemde sağlık turizmine yönelerek Kosova'nın başkenti Priştine'de bir irtibat ofisi açan, ayrıca Malezya'nın Johor eyaletinde bir hastane açılması için iş birliği protokolü imzalayan Hayat Sağlık Grubu şimdi de İngiltere'ye odaklandı. Hayat Hastanesi, sağlık turizmi alanındaki uluslararası tanıtım ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında, 14-15 Şubat 2026 tarihlerinde Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da, Queen Elizabeth II Centre'da düzenlenen 3. Londra Uluslararası Sağlık Turizmi Fuarı'na katılım sağladı.

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen ve Türk ile yabancı sağlık kurumlarını İngiltere pazarıyla doğrudan buluşturmayı hedefleyen organizasyon; B2B görüşmeler ve konferanslarla sektör temsilcilerine önemli iş birliği fırsatları sundu.

Fuara, Hayat Hastanesi adına Hastane Müdürü Nurten Molla ile Uluslararası Hasta Hizmetleri Müdürü Yasemin Gilaner Acın katıldı. Etkinlik süresince İngiltere'den ve farklı ülkelerden gelen çok sayıda hasta ve firma temsilcisiyle birebir görüşmeler gerçekleştirildi; Hayat Hastanesi'nin hasta odaklı hizmet anlayışı, uzman hekim kadrosu ve modern tedavi imkanları uluslararası katılımcılara tanıtıldı.

Fuarı değerlendiren Hastane Müdürü Nurten Molla, İngiltere'nin yüksek gelir grubuna sahip ve sağlık bilinci yüksek nüfusunun sağlık turizmi açısından önemli bir potansiyel oluşturduğunu kaydetti. İngiltere'de ulusal sağlık sisteminde (NHS) yaşanan uzun bekleme sürelerinin Türkiye'yi sağlık turizminde güçlü bir alternatif haline getirdiğini, bu kapsamda Hayat Hastanesi'nin özellikle cerrahi müdahaleler, ortopedi, diş ve estetik alanlarında hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet sunan bir merkez olarak dikkat çektiğini dile getiren Nurten Molla şunları söyledi :

'Açılışı Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Krallık Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş tarafından yapılan organizasyon, Hayat Hastanesi'nin yanı sıra Bursa'nın da uluslararası sağlık turizmi alanında tanıtımına katkı sağladı.

Hayat Sağlık Grubu olarak; son dönemde Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarındaki çeşitli ülkelerden gelen hastalara da hizmet vermeye başladık. Bu kapsamda geçen yıl Kosova'nın başkenti Priştine'de bir irtibat ofisi açtık.

Asya tarafında ise, Malezya'nın önde gelen bir sağlık kuruluşuyla iş birliği protokolü imzaladık. İmzalanan anlaşma kapsamında, Malezya'nın Johor eyaletinde 303 yatak kapasiteli ileri teknolojiyle donatılmış yeni hastane, Hayat Hastanesi markasıyla hizmet verecek. Hastanenin tüm yönetimi ise Hayat Sağlık Grubu tarafından üstlenilecek.

Hayat Hastanesi olarak, tüm bu çalışmalarla Asya, Afrika ve Avrupa pazarlarındaki bilinirliğimizi artırmayı, uluslararası hasta ağını genişletmeyi ve Türkiye'nin sağlık turizmindeki güçlü konumunu daha ileriye taşımayı hedefliyoruz.'