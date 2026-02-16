Gürsu Belediyesi yaşlılara özel bakım eğitimi içeren kursu başlattı. Son yıllarda giderek artan yaşlı nüfusuna yönelik en kıymetli adımlardan biri, yaşlı hasta bakıcılığı olarak öne çıkıyor.

Bu ihtiyaca yönelik çalışma hazırlayan Gürsu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Gürsu Halk Eğitim Müdürlüğü ortak çalışması olarak başlayan kurs on hafta sürecek. Merve Özdemir eğitmenliğinde başlayan kursa 14 kadın kursiyer katıldı. 10 hafta sürecek eğitim Gürsu Kültür Merkezi'nde düzenleniyor. Kursiyerler hasta ve yaşlı bakımı konusunda çok ayrıntılı bir eğitime tabi tutuluyor. Kişisel bakım, öz bakım, psikolojik ve sosyal destek gibi birçok konuda ders alan kursiyerler kamu ve özel kurumlardaki iş ihtiyacına cevap verecek.

Katılımcılar program sonunda sertifikalarını alacak.